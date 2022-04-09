Daha koltuğa oturmadan harekete geçti! Washington'a özel ekip gönderdiler: Bize nükleer silah verin...

Güney Kore'nin gelecek ay koltuğa oturacak olan yeni devlet başkanı şimdiden nükleer silah koruması için harekete geçti. Kuzey Kore'ye karşı nükleer kalkan isteyen Yoon Suk-yeol heyetini Washington'a gönderdi. İlişkilerin Kuzey ile daha da kötüleşmesi beklenirken, Güney'in silah talepleri de hayli dikkat çekici...

Güney Kore'de Yoon Suk-yeol'un devlet başkanı seçilmesi sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Güney Kore'nin düşman kardeşi Kuzey Kore ile çok daha sert sürtüşmelerin yaşanacağı bir döneme girmesi bekleniyor. Yeni devlet başkanı Kuzey Kore'ye karşı sert tedbirler ve diplomatik tavır sergilemek istiyor. Kuzey Kore'nin nükleer gücünden çekinen Güney Kore, kendisinde de nükleer silah olmasını istiyor. Bu konuda Washington'a bir heyet gönderildi.



GÜNEY KORE-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ ÇOK DAHA GERGİN BİR HAL ALACAK



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un, selefi Moon Jae-in'den farklı olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la diplomatik temas politikasından uzaklaşarak daha sert bir politika benimsemesi bekleniyor. Bu da bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak.



NÜKLEER SİLAH TALEBİ



Kuzey Kore senenin başından itibaren en az 10 nükleer silah denemesi yaptı. Bu da Güney Kore'yi tedirgin ediyor. Güney Kore, bu duruma karşı kendisinin de nükleer silahlar ile korunmasını istiyor.



İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Seul'ün Washington'dan istediği silahlar arasında uzun menzilli füzeler, nükleer kapasiteye sahip denizaltılar ve savaş uçakları da bulunuyor.



WASHİNGTON'A HEYET GÖNDERİLDİ



Gelecek ay koltuğa oturacak olan Yoon, şimdiden harekete geçerek ABD'ye heyet gönderdi. Yoon'un ABD'ye gönderdiği heyete liderlik eden Park Jin, "Stratejik silahların konuşlandırılması Kuzey Kore'nin provokasyonlarının önlenmesinde önemli bir ayak" açıklaması yaptı.



SOĞUK SAVAŞ SONRASI NÜKLEER DESTEK ÇEKİLMİŞTİ



Güney Kore, "düşman kardeşi" Kuzey Kore'den farklı olarak nükleer silaha sahip değil. ABD, Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1991'de ülkeye yerleştirdiği nükleer füzeleri geri çekmişti.



