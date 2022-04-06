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Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı kovid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatif çıkan Kayasan’ın karantina süreci 16 ay sonunda bitti. 470 günde yaptırdığı 85 testte pozitif çıkarak bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin’e sarıldı. Açıklamalarda bulunan Kayasan, “Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim” dedi.

Ekleme: 6.04.2022 - 09:20 Güncelleme: 6.04.2022 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Tıp literatürüne geçti! 16 aylık korona esareti 86. testte negatife bitti
İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı. Dünyanın da şaşıp kaldığı bu durum nedeniyle Kayasan, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 testte en uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçti.

86. TESTTE NEGATİFE DÖNDÜ

Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatife dönmeyi başardı. Testinin negatif çıkmasının ardından Kayasan adeta çocuklar gibi sevindi.

Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, 'Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu.

2 oğlan bir kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık. Kızım Azra Toker'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim. Herkes maske, mesafe ve hijyene özen göstersin. Hep beraber koronavirüsü yenelim' dedi.

KOVİD HAYATIMDAN 16 AYI ÇALDI

Kovid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, 'Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım.

Allah'ıma şükürler olsun şimdi sağlığıma kavuştum. Devletimizden Allah razı olsun. Su arıtma cihazı satan bir şirkette çalışıyorum. Karantinada olduğum süreçte SGK'lı olduğum için maaşımı aldım. Devletimiz mağdur etmedi' dedi.
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