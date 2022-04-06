İstanbul'da sis yoğunluğu! Trafikte göz gözü görmüyor

Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDIİstanbul'da etkili olan sis boğaz trafiğini etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine boğazdaki trafiğin askıya alındığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı.