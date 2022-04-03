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Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Ekleme: 3.04.2022 - 11:16 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

'BU GECE İNSANİ KORİDOR AÇILDI'
Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda 'sessizlik rejimine' sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedildi.

Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.

Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı

KİEV YÖNETİMİNDEN YAZILI TEYİT TALEP EDİLDİ
İnsani koridorun Ukrayna tarafının da 'sessizlik rejiminin' sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.

Açıklamada, Kiev yönetiminin 'sessizlik rejimine' uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine de iletmesi gerektiği kaydedildi.
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