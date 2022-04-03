MSB'den tezkeresini alan bir askerin kışladan lüks konvoyla çıktığı görüntülere inceleme: Derhal gereği yapılacak

Tezkeresini alan bir askerin birliğinden 'lüks araç konvoyu ile çıktığına' dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı.İNCELEME BAŞLATILDIGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.'DERHAL GEREĞİ YAPILACAKTIR'Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, 'Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır.' ifadesini kullandı.