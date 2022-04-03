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MSB'den tezkeresini alan bir askerin kışladan lüks konvoyla çıktığı görüntülere inceleme: Derhal gereği yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

MSB'den tezkeresini alan bir askerin kışladan lüks konvoyla çıktığı görüntülere inceleme: Derhal gereği yapılacak
Ekleme: 3.04.2022 - 20:10 Güncelleme: 3.04.2022 - 20:21 / Editör: Ozge Selin
MSB'den tezkeresini alan bir askerin kışladan lüks konvoyla çıktığı görüntülere inceleme: Derhal gereği yapılacak
Tezkeresini alan bir askerin birliğinden 'lüks araç konvoyu ile çıktığına' dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.

'DERHAL GEREĞİ YAPILACAKTIR'

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, 'Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır.' ifadesini kullandı.

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