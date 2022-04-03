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İngiltere'de zam protestosu

İngiltere’de 1 Nisan’dan itibaren evlere yansıyacak elektrik ve doğalgaz faturalarında yıllık 700 sterline varan zamlar sonrası protesto gösterileri düzenlendi.

İngiltere'de zam protestosu
Ekleme: 3.04.2022 - 22:15 Güncelleme: 3.04.2022 - 22:24 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de zam protestosu
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Başbakanlık konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi, ülkede son aylarda rekor şekilde artan fiyatları protesto etti.

Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Caddesi önünde İngiliz polisinin güvenlik önlemleri altında öğlen saatlerinde toplanan protestocular, iktidardaki Muhafazakar Partiyi hedef alan dövizler taşıdı.

ZAM YAĞMURU PEŞ PEŞE GELDİ

İngiltere'de enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırılırken, su faturalarına yıllık yüzde 1,7, sosyal konut kiralarına yıllık yüzde 4,1 zam yapıldı.

60 yaşındaki ismini vermek istemeyen İngiliz protestocu bir kadın, “Ailelerin karınları aç şekilde güne başladıklarını görüyorum. 2022 yılındayız ve bunlar olmamalı. Yaşadığım yerde dün elektrik kesintileri uygulandı. Bu, 1970'li yıllara geri dönmüşüz gibi bir şey. Daha fazla harcıyor, karşılığında çok daha azını alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİN FİYATI GİDEREK ARTIYOR'

Protestoculardan 28 yaşındaki Stephanie Nelson ise “Kiram, elektrik faturam, gıda giderlerim, her şeyin fiyatı giderek artırıyor.” dedi.

Kişisel anlamda fiyat artışlarının hayatının her alanında hissettiğini belirten Nelson, “Her gün daha ucuz yaşamanın bir yolunu bulmaya çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de zam protestosu

694 STERLİNLİK ARTIŞ

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirmenin sonucunda, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplam 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltilmesi yönünde verdiği karar, dün itibarıyla uygulamaya girdi.

Enerji şirketlerinin 1 Nisan itibarıyla hane halkı tüketicilerinin enerji faturalarına uygulayabileceği üst limit yüzde 54 artırıldı. Böylece ülke çapında 18 milyon hane halkının faturalarına dün itibarıyla yıllık toplam 694 sterlin eklenmiş oldu.

2 BİN 600 STERLİNE KADAR YÜKSELTİLEBİLİR

Ülkede enerji analistleri, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin yıllık faturalarında uygulanabilecek üst limitin, bu yılın ekim ayında bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini bildirdi.

Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödeme zorunda olduğu belediye vergilerinde ise ülkenin farklı bölgelerine en az yüzde 2,4 ile 3,7 arasında artış yapıldı.

YILLIK ARAÇ VERGİSİ DE ARTTI

Son artışlarla başkent Londra'da yıllık ortalama belediye vergisi toplam 1966 seviyesine yükselirken, Shire bölgesinde yıllık toplam 2 bin 41 sterline ulaştı. Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artırılarak yıllık toplam 418 sterline yükseltildi.

Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de “E bandında” değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıktı. Sosyal konut kira ve hizmet giderleri ise yüzde 4,1 artırılarak yıllıkta 202 sterline yükseltildi.

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