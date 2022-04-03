Bahar Yorgunluğu Zannetmeyin! Sürekli Halsizlik Neden Olur?

Sürekli Halsizlik Neden Olur?

Sürekli Halsizlik Nasıl Geçer?



Sürekli halsizlik durumundan rahatsız olan kişiler bunu bahar yorgunluğu ile ilişkilendirerek geçiştiriyor. Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda halsizlik ve yorgunluğun kronikleşmesi birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Kış mevsiminin ardından gelen bahar ayları birçok kişiye enerji verirken büyük bir çoğunluk sürekli uyuma isteğinden ve yorgunluktan şikayetçi oluyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da yakından takip edildi. Oldukça merak edilenvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi kronik yorgunluktan ve uyku halinden şikayet etmeye başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Birçok kişi bahar yorgunluğu adı verilen durumla karşı karşıya olduğunu düşünse de birçok hastalığın belirtileri arasında da bu şikayetler yer almaktadır. Bu nedenle uzmanlar vücutta meydana gelen bu değişimlerin göz ardı edilmemesine vurgu yaptı. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı bu aylarda kişilerde meydana gelen yorgunluk ve uyku haliyle ilgili olarak “Yorgunluğun süresi önemlidir. Kısa süreli yorgunluklar genellikle daha iyi huyludur. Akut tıbbi durum değişiklikleri ve yeni karşılaşılan bir stres faktörü ya da önceki akşam fazlaca eğlenmek, susuz kalmak, soğuk algınlığı başlangıcı, vitamin ve mineral eksikliği, açlık gibi geçici etkenlerle ortaya çıkar. Bazen de yorgunluğun nedeni sadece fazla çalışmaktır. Bu tür akut yorgunluk herkeste görülebilir. Ancak yorgunluğun bir aydan fazla sürmesi olağanın ötesine geçilip, altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılmasını gerektirir” açıklamasında bulundu. Bu nedenle bahar yorgunluğu ile karıştırılabilecek hastalıklar için alanında uzman bir doktora başvurulması gerektiği belirtiliyor. Birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sürekli halsizlik durumunun altında şu hastalıklar yatabilir;Anemi (kansızlık)Tiroit hastalıklarıAkciğer ve kalp hastalıklarıKanserKan hastalıklarıDepresyon ve anksiyete bozuklukları,İş, aile ve sosyal yaşantıyı etkileyen psikolojik bozukluklarKronik tükenmişlik sendromuFibromiyaljiKaraciğer ve böbrek hastalıklarıAltta yatan bir hastalığa bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkıyorsa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmak ve gerekli ilaçları kullanmak büyük önem taşır. Bunun dışında günlük rutinde bazı değişikliler yapılarak da bu şikayetlerin üstesinden gelinebilir. Sağlıklı beslenmek, dengeli bir uyku düzeni oluşturmak ve spora zaman ayırmak bu şikayetlerin giderilmesine oldukça katkıda bulunur. Ayrıca bol su içmeye dikkat ederek de vücudunuza bu konuda destek olabilirsiniz. Sizler içinsorusuna cevapları derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.