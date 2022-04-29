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Alpay Özalan foyasını ortaya çıkardı! CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndü

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etmişti.

Alpay Özalan foyasını ortaya çıkardı! CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndü
Ekleme: 29.04.2022 - 21:32 Güncelleme: 29.04.2022 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Alpay Özalan foyasını ortaya çıkardı! CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndü
Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ve tehdit söylemleriyle sık sık eleştirilen CHP'li Özgür Özel'in PKK'nın yayın organı Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamaları ifşa etmişti.

CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz tehdiden sonra yine Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından;

''Kendine gel, hadsiz Özgür Özel! Sen kimi tehdit ediyorsun?

Sezgin Tanrıkulu, dün ülkemize soykırım iftirası atıyordu. Utanmadan yanına almış cıyaklıyorsun. Bu ülkeye düşmanlık etmekten başka işiniz yok! Kimlerin hesap vermesi gerektiğini milletimiz çok iyi biliyor'' ifadelerini kullanarak CHP'li Özgür Özel'e haddini bildirmişti.

Bunun üzerine Özgür Özel'in istifanın eşiğinden döndügü ortaya çıktı. CNN TÜRK'te Gece Görüşü Programı'nda konuşan Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'in iddiasına göre,  Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sözleri üzerine CHP'li Özel'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve sosyal medyada linç yediğini belirttiği  Kılıçdaroğlu'nun ise ''Bu durumdan rahatsızsan istifa et'' dediği belirtildi.

CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndüğü, CHP'li Milletvekili arkadaşları tarafından ikna edildiği kulislerde iddia edildi.
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