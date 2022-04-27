Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

Son zamanlarda gıda kriziyle sık sık gündeme gelen Almanya'da hareketli bir gün yaşanıyor. Hükümet binasının önündeki kuklalı gösteri bir hayli dikkat çekti.ELEŞTİRİLERDE BULUNDUAlmanya'da Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, hükümetin gıda güvenliği politikasına tepki gösterdi. 'Açlığa karşı eylem' adlı inisiyatif tarafından organize edilen gösteride protestocular, hükümetin gıda güvenliği ve tedarik zinciri konusunda yetersiz kaldığı yönünde eleştiride bulundu.ELLERİNDE PANKARTLARLA PROTESTO ETTİLEREllerinde pankartlar ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i temsil eden şişme balon ile Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünyayı bir kıtlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak hükümetin gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atmasını istedi.'DOLU TABAKLAR İSTİYORUZ'Alman protestocular ayrıca 'Boş vaatler yerine dolu tabaklar istiyoruz', 'Parçalamak yerine paylaşalım' yazılı pankartlar açtı.