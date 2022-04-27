  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

Almanya'da bir grup, hükümetin gıda güvenliği politikasına tepki gösterdi. Başbakanlık binası önünde toplanan grup hükümeti yetersiz kalmakla suçladı. Ellerinde pankartlarla hükümeti protesto eden göstericilerin kuklalı halleri dikkat çekti. Protestocular "Boş vaatler değil, dolu tabaklar istiyoruz" dedi.

Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz
Ekleme: 27.04.2022 - 14:28 Güncelleme: 27.04.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz
Son zamanlarda gıda kriziyle sık sık gündeme gelen Almanya'da hareketli bir gün yaşanıyor. Hükümet binasının önündeki kuklalı gösteri bir hayli dikkat çekti.

Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Almanya'da Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, hükümetin gıda güvenliği politikasına tepki gösterdi. 'Açlığa karşı eylem' adlı inisiyatif tarafından organize edilen gösteride protestocular, hükümetin gıda güvenliği ve tedarik zinciri konusunda yetersiz kaldığı yönünde eleştiride bulundu.

Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

ELLERİNDE PANKARTLARLA PROTESTO ETTİLER

Ellerinde pankartlar ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i temsil eden şişme balon ile Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünyayı bir kıtlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak hükümetin gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atmasını istedi.

Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

'DOLU TABAKLAR İSTİYORUZ'

Alman protestocular ayrıca 'Boş vaatler yerine dolu tabaklar istiyoruz', 'Parçalamak yerine paylaşalım' yazılı pankartlar açtı.
Rusya'nın gaz hamlesine AB'den rest: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi...
İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!
Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: Kendi adımızla girme kararı aldık
Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına çıktığını ifşa etti!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'promter' şoku! Ne yapacağını şaşırdı...
İmamoğlu ve Yavaş'a 'Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun
Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz
Tezgahlarını MİT bozmuştu! Casusların kaçırmak istediği subay konuştu
Akdeniz Üniversitesi'nden cinsel ilişki karşılığı kadro skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı! Kaset skandalı büyüyor
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir
Emekli ve memur için çifte zam! Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak?
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro! Vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi tepki çekti!
İBB'deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!
Meclis’te Gezi davası tartışması!
Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin' genelge! Madde madde açıklandı...
Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
Tandır çukurunda ölü bulunan minik Eymen Sadık Durak'ın istismar ve darbedildiği görüntüler cep telefonundan çıktı
Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları atan provokatörlere gözaltı!
Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!