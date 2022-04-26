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Bursa’da düşen uçakta skandal iddialar ortaya çıktı! “Uçak durmadan arıza yapıyordu”

Bursa'da kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra evlerin üzerine çakılan uçakta hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, feryatlar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yeni damatlık sipariş ettiği ve bir hafta sonra nişan yüzüğü takmaya hazırlandığı öğrenilen genç pilotun Furkan Otkum'un annesi Sevgi Otkum: Ben 5 sene ceketimi sattım pilot ettim yavrumu... Bir insan 15 saat çalışamaz, yavrumun ayakları nasır tutmuştu.

Ekleme: 26.04.2022 - 21:33 Güncelleme: 26.04.2022 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Bursa’da düşen uçakta skandal iddialar ortaya çıktı! “Uçak durmadan arıza yapıyordu”
Bursa'da pilot Murat Avşa ve eğitmen pilot Furkan Otkum'u taşıyan tek motorlu eğitim uçağı kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak yerleşim yerlerinin üzerine çakıldı.

Tuzla buza dönen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Pilotlardan 27 yaşındaki Furkan Otkum için bugün ikindi namazına müteakip Pendik Esenyalı'da Mevlana Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Sinan Oktum, anne Sevgi Oktum, abla Sinem Oktum ve nişanlısı Aslı Yüce taziye dileklerini kabul etti.

EK MESAİ İÇİN UÇMUŞ

Cenazeye katılan Otkum'un iş arkadaşları, çalıştıkları firmada saat başına ücret ödendiğini ve genç pilotun da son görevini 'ek mesai ücreti' alabilmek için üstlendiğini söyledi.

AYAKLARI NASIR TUTMUŞTU

Cenaze töreninde pilot oğlunu feryat figan yakarışlarla son yolculuğuna uğurlayan anne Sevgi Otkum'un dilinden yürekleri dağlayan şu sözcükler döküldü:

Bir insan 15 saat çalışamaz, yavrumun ayakları nasır tutmuştu. Sabah 5'te başlayıp akşam 10'da iş bırakılır mı? Ben 5 sene ceketimi sattım pilot ettim yavrumu...

ANNE MOTORU DURDU DEDİ

Önceki uçuşlarına dair pilot Oktum'un söylediklerine değinen anne Sevgi Oktum 'Oğlum 'Anne motoru durdu yine de indirebildim' demişti. Demek ki bu sefer başaramadı. Uçak durmadan arıza yapıyormuş.

Furkan sigortan yok yavrum dedim ona, 'Anne bir şey deyince işten çıkarıyorlar' dedi. Davacı olacağım, Allah'ın davası da onların olsun, başka canlar yanmasın' diye konuştu.

DAMATLIK ALMIŞ

Yakın zamanda kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yüzüğü takmaya hazırlandığı öğrenilen Furkan Otkum'un ablası Sinem Akçay ise yanından ayrılamadığı kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla yıkadı.

Güçlükle ayakta durabilen ablasının 'Daha yeni damatlık almıştın, düğününü göremedik' diyerek feryat etti.

PIC Uçuş Türkiye'de görev yapan Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi üyesi Furkan Oktum, cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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