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İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?

İYİ Parti kurucularından Oğuzhan Türk, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anıyorum" paylaşımının ardından, Biden'ın açıklamalarını kınamasına ateş püskürdü. Babacan ve partisinin riyakarlıkla suçlayan Türk, "Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunuz günün akşamı, soykırım söylemini kınadığınıza dair ortak metne imza atmanız riyakarlık değil mi?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
Ekleme: 25.04.2022 - 15:06 Güncelleme: 25.04.2022 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
Ermeni lobilerinin, sözde Ermeni soykırımı olarak belirlediği 24 Nisan tarihi, bu yıl da tartışmalarla geçti. HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi" paylaşımı büyük tepki topladı.

BABACAN TEPKİ TOPLADI

Sözde soykırımla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da tartışmalara neden olan bir paylaşımda bulundu. Babacan tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum."

AKŞAMINDA BİDEN'IN KINAYAN BİLDİRİYİ İMZALADI

Ali Babacan'ın skandal paylaşımının akşamında altı siyasi parti genel başkanları toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'e tepki gösterilen bildiriye de imza attı. Bildiride, "Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.



'BU RİYAKARLIK DEĞİL Mİ?'
Babacan'ın aynı gün içinde yaptığı iki farklı hamle, İYİ Parti kurucularından Oğuzhan Türk'ün dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya hesabından Babacan'a ateş püsküren Türk şu ifadeleri kullandı: "Siz ve partiniz, HDP’nin kapatılma ihtimaline karşı B planısınız! Ermenilere karşı sözde soykırım olduğu imasında bulunduğunuz günün akşamı, soykırım söylemini kınadığınıza dair ortak metne imza atmanız riyakarlık değil mi? @devapartisi @alibabacan @myeneroglu"


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İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
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