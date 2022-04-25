  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 15,83 - 15,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti. Zelenskiy, dün Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.

ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız
Ekleme: 25.04.2022 - 15:12 Güncelleme: 25.04.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti. Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından, Polonya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı verdiği mücadeleyi kazanmaya kararlı olduğunu aktaran Austin, "Ukrayna'nın hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Austin, "Zelenskiy kazanma zihniyetine sahip ve biz de onların kazanmalarına yardım etmek isteyen düşünce yapısına sahibiz." dedi. Rusya'nın Donbas'ın doğu endüstriyel merkezine odaklanmak için ormanlık kuzey bölgelerinden çekildiğini aktaran Austin, Ukrayna'da savaşın doğasının değiştiğinin altını çizdi.

Austin, bununla birlikte ülkenin askeri ihtiyaçlarının da değiştiğini ve Zelenskiy'nin daha fazla tank, top ve diğer mühimmatlara odaklandığını kaydetti. Austin, "Kazanmanın ilk adımı, kazanılabileceğine inanmaktır" şeklinde konuşarak, doğru ekipmana, desteğe sahip olunduğu takdirde kazanılabileceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy, dün Blinken ve Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıklamıştı.
Suriye'de PKK-YPG'ye ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!
ABD'den flaş Ukrayna açıklaması: Hedefine ulaşması için elimizden geleni yapacağız
İYİ Parti kurucusu Oğuzhan Türk’ten Ali Babacan’a sözde soykırım tepkisi: HDP’nin B planı mısınız?
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımız 2023'te yine seçilecek
Çin'den kan donduran görüntüler! Marketler bomboş, insanlar adeta kafese alındı!
Dolandırıcılıktan tutuklandı! Bakanlıktan CHP'li meclis üyesi Gülşah Güney hakkında flaş karar
İran sınırında kuş uçurtulmuyor! Düzensiz göçe geçit yok! 750 personel tetikte
Şahan Gökbakar'ın 'Tortum şelalesi kurudu' iddiasına videolu yanıt: Gel de gör hepsi yalan işte bu gerçek
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin yakalanma anı
Kim bu üst düzey jandarma subayı! Savcılık ‘Başkan’ın peşine düştü
Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor
İYİ Partili belediye köpekleri çöpe atmıştı! Sungurlu Belediyesi'ne 40 bin 860 lira ceza kesildi!
İstinaftan flaş Selahattin Demirtaş kararı! Dosyası Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na soruşturma!
Zincir marketlerin piyasa oyunu: İstanbul'dan bastığı an Hakkari'de de aynı oluyor
Başkent EDAŞ'tan Kılıçdaroğlu'nun '4 aydır elektrikleri kesik' diyerek ziyaret ettiği ev ile ilgili açıklama: Elektrik kesintisi söz konusu değildi
Bursa ve İstanbul'daki terör saldırılarını terör oluşumu HBDH üstlendi
HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi
İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

İzmir’de inanılmaz olay! Doğan bebeği geri ittiler: En son 1974 yılında yaşandı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu: Nissan üretimine son verdiğini açıkladı

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Twitter satılacak mı? Elon Musk ile görüşmeler başladı.

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Artan maliyetler ve geçim derdi İngilizlerin psikolojisini bozdu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Dünya onu konuşuyor! 40 yaşında 'yanlışlıkla' milyoner oldu!

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi