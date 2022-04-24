Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için yeni hesaplar...

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.1. Temmuz 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?4. Hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek zamlı maaş tablosu...İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı için merak edilen detaylar...OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALDIMemur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİMemur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.Öte yandan Ocak 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 30.95 zam aldı. Bununla beraber ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlandı.Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 2.500 TL belirlendi. Buna göre örneğin;Yüzde 75 hak sahibi dul eş, 2.500 TL'nin yüzde 75'i kadar hak sahibi olarak 1.875 TL maaş aldı.Yüzde 50 hak sahibi dul eş, 2.500 TL'nin yüzde 50'i kadar hak sahibi olarak 1.250 TL maaş aldı.Yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk, 2.500 TL'nin yüzde 25'i kadar hak sahibi olarak 625 TL maaş aldı.EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2022'DE NE KADAR OLACAK?Temmuz 2022'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2022'de olduğu gibi 6 aylık enflasyon kadar maaş zammı alacak.Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 oranındaki artışa ilaveten, Ocak ayında verilen yüzde 7,5 zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak.Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre hesaplanan rakamlara göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 34.62 olması bekleniyor.Eğer beklenen enflasyon gerçekleşirse; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 34,62 Temmuz zammı alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı ile birlikte yüzde 34,12 (34,62-7,5+7) oranında zam alacak.EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?Eğer beklentilere göre hesaplanan 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 6.429 TL'den 8.622 TL'ye yükselecek.En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 TL'den 5.753 TL'ye, esnafta 2.948 TL'den 3.969 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3.292 TL'den 4.432 TL'ye çıkacak.BAKAN BİLGİN: TEMMUZ'DA REFAH PAYI VERİLMESİNİ DEĞERLENDİRİYORUZÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte refah payı verilmesinin değerlendirildiğini söyledi.Bakan Bilgin, milyonların merak ettiği Temmuz zammı hakkında, "Kamu çalışanlarının maaşları enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.Temmuz ayında Ocak ayında olduğu gibi yine memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5'luk bir ek zam belirlenmesi durumunda, hesaplanan yüzde 34,12 zam oranına bu rakam ilave edilecek. Yani memur ve memur emeklisi için zam oranı yüzde 36,62 olarak gerçekleşecek.KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE HESAPLANAN RAKAMLARLA ZAMLI MAAŞ TABLOSUMemurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)UNVANLAR - DERECE - NET GÖREV AYLIĞI (TL)OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARIGENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28608 - 29141ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 - 15005 - 15285MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9193 - 9364ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 - 11626 - 11842KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26167 - 26655BAŞKOMİSER 3/1 11162 - 14970 - 15250POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 - 13018 - 13260UZ. DOKTOR 1/4 13.312 - 17854 - 18187HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 - 11200 - 11409MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15343 - 15629TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7.132 - 9565 - 9743,7384PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24637 - 25096ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14497 - 14767VAİZ 1/4 - 9.003 - 12075 - 12300AVUKAT 1/4 - 10934 - 14665 - 14938* Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)*Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.TEMMUZ 2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?En düşük emekli maaşı Ocak döneminde yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltilmişti. İlave zam olmadan, beklenen aylık 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 34,62'ye göre 3.366 TL'ye yükselecek.Sosyal refah düzenlemesi ile emekliler için de yüzde 2,5'luk ilave zam oluşması durumunda bu rakam, 3.428 TL'ye ulaşacak.