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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi!

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi. Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi. Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

Ekleme: 24.04.2022 - 15:09 Güncelleme: 24.04.2022 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi!Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi!

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi!

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı belirtildi.

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi!

Malatya Havalimanında önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.
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