Pençe Kilit Harekatı'nda şehitlerimizin intikamı alındı! MSB duyurdu...

MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2’sinin yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Etkisiz hâle getirilen iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi.