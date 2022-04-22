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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir direniştir" diye tanımladığı fatura ödememe provokasyonunun arkasından senaryosu haftalar önce yazılan bir tiyatro çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Şubat'ta ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler ile görüştüğü iddia edildi. Senaryonun da o görüşmede yazıldığı iddia ediliyor. Kıvanç Zaimler hem Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı hem de ELDER Başkanı. Yani Kılıçdaroğlu, elektriğini kesen kişi ile haftalar öncesinden gizli bir şekilde görüştü. Geriye basına verecek ajans fotoğrafları ve algı operasyonu kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
Ekleme: 22.04.2022 - 12:36 Güncelleme: 22.04.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
CHP lideri Kılıçdaroğlu 9 Şubat gecesi Başkan Erdoğan'a 'Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç, bırak insanlar rahat bir nefes alsın' diye seslendiği bir video ile protestoya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

KANDİL SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI
HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

ELEKTRİĞİ KESEN ŞİRKETLE HAFTALAR ÖNCESİNDEN GÖRÜŞTÜ
Fatura çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Şubat'ta ELDER Başkanı Kıvanç Zaimler ile görüştüğü iddia edildi. Senaryonun da o görüşmede yazıldığı iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

KİM BU KIVANÇ ZAİMLER?
Kıvanç Zaimler, Temmuz 2018'den itibaren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis, Hatay ve İstanbul Anadolu Yakası'ndan oluşan 14 ilde elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Kıvanç Zaimler aynı zamanda ELDER'in Yönetim Kurulu Başkanı.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

BİR SONRAKİ AŞAMA SIRADA FOTOĞRAF ÇEKİMİ
11 Nisan'da Utku Demirsoy tarafından Kılıçdaroğlu için 'fotoğraf çekimi' organize edildi. Genel merkezde yapılan çekimlerde 'Karanlıktaki Kılıçdaroğlu' teması öne çıkıyordu.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

FİNAL SAHNESİ: ELEKTRİKLER KESİLDİ
Dağıtım şirketi, elektriğin keseceğini gün ve saat olarak önceden CHP genel merkezine bildirdi. Kameraları Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde hazırda bekliyordu. Organizasyonun başında CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir olduğu iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

KILIÇDAROĞLU: BU BİR DİRENİŞTİR
Kılıçdaroğlu dün faturaları ödemediği için evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.'

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

ECEVİT'İN HAFIZALARA KAZININ KARESİNİ AKILLARA GETİRDİ
Kılıçdaroğlu'nun profesyonel çekilmiş fotoğrafları Bülent Ecevit'in eşiyle mum ışığında verdiği kareyi akıllara getirdi.

İşte ajansın çektiği profesyonel fotoğraflar;

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?

Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
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Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovunun arkasından tiyatro çıktı! Senaryo Kıvanç Zaimler görüşmesinde mi yazıldı?
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