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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...

Elektrik faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti. Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosu çöktü. Kılıçdaroğlu açıklama yaparken yanında oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nun üstündeki kazağın fiyatının 1.199 TL olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...
Ekleme: 22.04.2022 - 11:13 Güncelleme: 22.04.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...
Türkiye'yi karanlığa gömmek için sivil itaatsizlik başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını yatırmama çağrısı yapmış ve kendi elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.

3 aylık elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...

Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesilmesinin ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden tüplü ışıkla bir video paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...

1.030 TL'lik elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosunda yanındaki eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun giydiği kazağın fiyatının 1.199 TL olduğu ortaya çıktı.




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