Kılıçdaroğlu'ndan fatura provokasyonu! Fatura şovunun arkasındaki fark edilmeyen detay...

Türkiye'yi karanlığa gömmek için sivil itaatsizlik başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını yatırmama çağrısı yapmış ve kendi elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu.3 aylık elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti.Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğinin kesilmesinin ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden tüplü ışıkla bir video paylaşmıştı.1.030 TL'lik elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun 'karanlıkta oturma' tiyatrosunda yanındaki eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun giydiği kazağın fiyatının 1.199 TL olduğu ortaya çıktı.