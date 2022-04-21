  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...

Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırı sonrası TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu olay yerine gitti. Eminoğlu, A Haber canlı yayınında, "Bu saldırılar ve yıpratmalar bizi yolumuzdan geri döndüremez." dedi. Eminoğlu, hedef göstermeler sonucu bu saldırının gerçekleştiğini, sürecin yakından takip edileceğini de sözlerine ekledi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...
Ekleme: 21.04.2022 - 16:26 Güncelleme: 21.04.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu A Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Eminoğlu, TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa binasına yapılan EYP'li saldırının kendilerini yollarından döndüremeyeceğini söyledi, "Lanetliyoruz, takipçisi olacağız." dedi. Eminoğlu, kendilerinin hedef tahtasına konularak siyasete çekilmeye çalışıldıklarını söyledi, "İşimiz gücümüz gençlik. Gençler için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU: SADECE TÜGVA'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRI DEĞİL

TÜGVA Başkanı, saldırı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şunu düşünüyoruz, vakfımızın son günlerde hedef alınmasının bir sonucu. Çok şükür ölü ve yaralı yok. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz konunun takipçisi. Biz de süreci yakından takip edeceğiz. Sadece vakfımıza yapılmış bir saldırı değildir. Tabelasında Türkiye geçen tüm kurumlarımıza, tüm gençlerimize yapılmış bir
saldırıdır." dedi.

"BU GİBİ YIPRATMALAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

"Bu saldırılar bizi süreçlerimizden, çalışmalarımızdan geri döndüremeyecek." diyen Eminoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor olabilir. Bütün Türkiye'nin gençlerine hizmet etmeye devam edeceğiz. En motive şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"SİYASETE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sık sık siyaseten hedef haline getirilmelerini de değerlendiren Eminoğlu şu ifadeleri kullandı:

İşimiz, gücümüz gençlik. Siyasi noktaya çekmeye çalışsalar da biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz; işimiz, gücümüz gençlik diyerek gençlerimiz ile hemhal olacağız.
Borsadan tarihi kapanış! Tüm zamanların rekoru...
Akşener 'HDP' tepkilerine kulak kapatmayı sürdürüyor: 'Beni yan yana görmediniz ki' savunması
Bakanlık duyurdu: Beş PKK'lı daha öldürüldü
ABD'den Ukrayna'ya askeri destek paketi!
Bekir Bozdağ: Gaziosmanpaşa ve Bursa saldırıları terör saldırısı
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...
Son Dakika Haberi: Tarım Bakanlığı'ndan FLAŞ 'Kinder' açıklaması: Toplatma kararı çıktı
Sözcü'nün TÜGVA haberine sosyal medyada tepki: Kimi aklamak için bu haber dilini kullanıyorsunuz?
Samsun'da Atatürk heykeline saldırmışlardı! Cezaları belli oldu...
Merkez Bankası rezervleri 112,3 milyar dolar oldu
Eski CHP'li vekilden FETÖ itirafı: CHP şu an FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor
CHP'li İBB'nin sözde çözüm merkezi 'Beyaz Masa' 5 aydır sorunu çözemedi!
Ayamama Deresi'nde yine aynı görüntü: Mavi akıyor!
Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor
Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı! Çok sayıda yaralı var
Ramazan Hristiyanlık propagandası! Çocuk parkına İncil ve Hristiyanlığı öven kitaplar bıraktılar!
Krarada ve denizde her yerde çile! CHP'li İBB'ye ait deniz taksi arızalandı...
İstanbul'da İETT için sıradan bir gün! Metrobüs arızalandı vatandaşlar yollarda bekledi
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Can Ataklı, kaçak FETÖ’cü Cevheri Güven’i yere göğe sığdıramadı
Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Büyükçekmece’de intikam cinayetine kurban gitmişti! Murat Kartal davasında çarpıcı gelişme

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Koparmanın cezası 110 bin lira: 'Ağlayan gelin' yaklaşık 20 gün yaşıyor

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün...

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Ünlü CEO bu sözlerle duyurdu: Çip krizi bunun yanında çerez kalacak

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Geri sayım başladı: Türkiye Uzay Ajansı ilk Türk astronotun uzaya gideceği tarihi açıkladı

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...

Önemli seviye! Altın FED mesajlarına rağmen...