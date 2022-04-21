TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu EYP'li saldırıya tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezler...

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu A Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Eminoğlu, TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa binasına yapılan EYP'li saldırının kendilerini yollarından döndüremeyeceğini söyledi, "Lanetliyoruz, takipçisi olacağız." dedi. Eminoğlu, kendilerinin hedef tahtasına konularak siyasete çekilmeye çalışıldıklarını söyledi, "İşimiz gücümüz gençlik. Gençler için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU: SADECE TÜGVA'YA YAPILMIŞ BİR SALDIRI DEĞİLTÜGVA Başkanı, saldırı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şunu düşünüyoruz, vakfımızın son günlerde hedef alınmasının bir sonucu. Çok şükür ölü ve yaralı yok. Bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Emniyet güçlerimiz konunun takipçisi. Biz de süreci yakından takip edeceğiz. Sadece vakfımıza yapılmış bir saldırı değildir. Tabelasında Türkiye geçen tüm kurumlarımıza, tüm gençlerimize yapılmış birsaldırıdır." dedi."BU GİBİ YIPRATMALAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ""Bu saldırılar bizi süreçlerimizden, çalışmalarımızdan geri döndüremeyecek." diyen Eminoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor olabilir. Bütün Türkiye'nin gençlerine hizmet etmeye devam edeceğiz. En motive şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."SİYASETE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"Sık sık siyaseten hedef haline getirilmelerini de değerlendiren Eminoğlu şu ifadeleri kullandı:İşimiz, gücümüz gençlik. Siyasi noktaya çekmeye çalışsalar da biz onlarla ilgilenmiyoruz. Biz; işimiz, gücümüz gençlik diyerek gençlerimiz ile hemhal olacağız.