Eski CHP'li vekilden FETÖ itirafı: CHP şu an FETÖ'nün gölgesinde boğuluyor

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu ifade ettiği için ihraç ettiğini açıklarken, "Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan şahıs FETÖ ile yapılan toplantıların tutanaklarını yayınladı, şimdi FETÖ'nün gölgesinde boğuluyorlar." dedi.

Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP ve FETÖ ilişkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Ateş, CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğunu ifade ettiği için partisinden ihraç edildiğini açıkladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanın FETÖ ile yapılan toplantıların tutanaklarını yayınladığını söyleyen Ateş, 'Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan şahıs FETÖ ile yapılan toplantıların tutanaklarını yayınladı, şimdi FETÖ'nün gölgesinde boğuluyorlar.' dedi.