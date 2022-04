Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Avrasya Tüneli 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor!

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen Motobike İstanbul Fuarı, bu sene 13'üncü kez kapılarını açtı. CNR Expo Fuar Merkezi'nde yapılan fuara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Fuar açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, şehirlerde bisiklet ve skuter kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarının sürdüğünü, Türkiye'nin her yerine bisiklet yolları yapmaya çalıştıklarını ve özellikle motosiklet kullanıcıları için koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduklarını belirtti.'BİSİKLET VE SCOOTER KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJELER OLUŞTURUYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, 'Toplu taşımada ve hizmet araçlarında elektrikli taşıtların kullanımının artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çevrenin sürdürülebilirliği için ve ulaşım alanında temiz enerjiye geçilmesine yönelik olarak yerli ve millî teknolojilerin gelişmesini teşvik ediyoruz. Sayıları hızla artan elektrikli araçların ülkemizde de yaygınlaşmasını mümkün kılacak teknik ve idari alt yapıya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehirlerde bisiklet ve skuter kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyoruz' dedi.'40 BİN METRENİN ÜZERİNDE KORUYUCU OTOKORKULUK YAPMAYI PLANLIYORUZ'Karaismailoğlu, 2022 yılı içerisinde motosiklet kullanımının önceki yıla nazaran yüzde 15,6 oranında arttığını ve yeni rakamla birlikte Türkiye'de 3,8 milyon motosikletli olduğuna değindi. Karaismailoğlu, 'Ulaşım ve iletişim altyapısının gelişiminde hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojiler, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini değişime uğrattı. Özellikle büyükşehirlerimizin caddelerinde ortalama hızları saatte 50 kilometrenin altında elektrikli ve elektriksiz çeşitleri olan mikro hareketlilik araçları çok arttı. 2003 yılında yaklaşık 1 milyon olan motosiklet sayısının bugün 4 milyona dayanması da motosiklet kullanımına yönelik talebin giderek arttığını gösteriyor. 2022 Şubat ayı TÜİK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın Ocak-Şubat ayına göre yüzde 15,6 oranında yükseldi. 2022 yılı Şubat ayında 14 bin 468 adet tescil yapıldı. 2021 Şubat ayında bu sayı 12 bin 517 adetti. Bugün trafiğe kayıtlı yaklaşık 25,4 milyon taşıt bulunuyor ve bunun 3,8 milyonunu yani yüzde 15'ini motosikletler oluşturuyor. Bu noktada bakanlık olarak motosiklet kullanıcılarının önce can, hemen sonra da mal güvenliği için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yollarımızın sadece altyapılarını değil, üst ve sanat yapılarını da üstün bir planlamayla tasarlayıp inşa ediyoruz.' şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti:'Trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviye ye çıkarmak için canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda, kaza anındaki çarpışma şiddetinin azaltılmasına yönelik olarak karayollarımız üzerinde Motosiklet Koruyucu Oto korkuluk Sistemlerini diğer adıyla Motorcu Dostu Bariyerleri kuruyor, mevki sayısı ve uzunluklarını da artırıyoruz. Bu oto korkulukları, motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. Karayollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin 100 metrenin üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemleri kurduk. Bu yıl içerisinde 40 bin metrenin üzerinde koruyucu oto korkuluk kurmayı planladık. Ayrıca, Türkiye Motosiklet Platformu ile bir araya geldik ve 190 noktaya Motorcu Dostu Bariyer yapılmasını belirledik''1 MAYIS'TA MOTOSİKLETLİLERE AÇILACAK'Karaismailoğlu, 'Bu güzel haberin ardından motosiklet kullanıcılarımız için bir müjde daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Boğaz geçişine önemli bir alternatif olan, Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki güzergâhta hizmet veren Avrasya Tüneli'nin sağladığı ayrıcalıktan bundan sonra motosiklet kullanıcıları da faydalanacak. Avrasya Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla, motosiklet trafiğine açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Son dönemde özellikle gençler arasında skuter ve elektrikli bisiklet gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının arttığını gözlemliyoruz. Yurdun dört bir yanında yeni bisiklet yollarının yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yolları daha da arttırmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bisiklet ve mikro hareketlilik araçlarının yollarını metro ve tren hatlarına entegre ediyoruz. Şehirlerin içerisinde araç trafiğinin yoğunlaşmasını engellemek adına bu tür çevreye duyarlı modern ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için yeni yatırım ve teşviklerimize de devam edeceğiz.' dedi.Konuşmanın ardından fuarın açılışını yapan Bakan Karaismailoğlu, Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile birlikte fuarı gezdi.