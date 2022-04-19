  • USD: 14,63 - 14,66
  • EURO: 15,80 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, uygulamalarda 36 bin 344 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 19.04.2022 - 14:51 Güncelleme: 19.04.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre Bakanlık, uygulamalarda 36 bin 344 göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda veriler şu şekilde:

'Uygulamalarda 3535'i yabancı uyruklu ve 336'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3871 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca, 115 adet sahte pasaport, 5227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18 bin 144 gr esrar, 107 gr eroin, 194 gr bonzai, 572 gr metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.'
İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması! 500 bin gönüllü geri dönüş oldu
‘Pençe-Kilit’ şehidi Ömer Delibaş için uğurlama töreni!
PKK'da 'Pençe Kilit' paniği: Örgüt yanlıları bir araya gelerek yardım istedi
DP Lideri Gültekin Uysal 'ittifakın adayı' tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret
Bakan Çavuşoğlu’ndan Batı’nın İslamofobik saldırılarına tepki: İfade özgürlüğüyle alakası yok
Vahşi anne kızı Elif’i kalbinden bıçaklayıp öldürdü!
Zamlar nereye gidiyor İmamoğlu? Yeni metrobüslerde de arızalar başladı...
HDP'li Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı
Ayasofya'ya çirkin saldırı: Tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi
Mansur Yavaş meclis üyelerine saldırdı!
Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna operasyonunda yeni bir aşama başlatıyoruz
Kurbanı koklayarak seçiyorlar; 'PES' dedirten ayak kokusu yöntemi!
Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi
Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye
Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşecek!
Halk TV'den Pençe Kilit Operasyonu yorumu: CHP ve ortaklarına karşı yapılıyor
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Sultan'ı öldüren çetenin lideri bakın kim çıktı! İnanılmaz detaylar
Sapık patron tuvalete gizli kamera yerleştirdi! Kamera görüntüleri savcılıkta! Mide bulandıran detaylar...
SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

SİBERAY'dan araç sahiplerine HGS uyarısı: Sahte linklerle dolandırıyorlar

Aydın'da 87 yıllık miras bilmecesi! Bir ucu Yunanistan'da diğer ucu Aydın'da... 60 mirasçı peşine düştü!

Aydın'da 87 yıllık miras bilmecesi! Bir ucu Yunanistan'da diğer ucu Aydın'da... 60 mirasçı peşine düştü!

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

ÖTV Kararı ile Hangi marka Telefonlara İndirimi Uygulanacak:? ÖTV İndirimi İle Fiyatlar Düşecek Mi?

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi! O cezalar iptal edilecek

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi