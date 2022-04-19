İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.Buna göre Bakanlık, uygulamalarda 36 bin 344 göçmenin yakalandığını duyurdu.Yapılan açıklamalarda veriler şu şekilde:'Uygulamalarda 3535'i yabancı uyruklu ve 336'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3871 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi.Ayrıca, 115 adet sahte pasaport, 5227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18 bin 144 gr esrar, 107 gr eroin, 194 gr bonzai, 572 gr metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.'