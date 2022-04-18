Ukrayna'dan kritik Rusya açıklaması! Kuleba kırmızı çizgi uyarısı yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı Canadian Broadcasting Corporation'a (CBC) verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasında yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını aktaran Kuleba, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumun müzakerelerde "kırmızı çizgi" olabileceğini ifade etti. Kuleba, "Mariupol'deki durum hem askeri açıdan korkunç hem de yürek burkucu. Bu şehir artık yok oldu. Ukrayna ordusunun geri kalanı ve büyük bir sivil grup, temel olarak Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Mücadelelerini sürdürüyorlar ancak Rus ordusunun Mariupol'deki davranışları, ne pahasına olursa olsun şehri yerle bir etmeye karar verdiklerini gösteriyor" dedi.Rusya ile Ukrayna arasında dışişleri bakanları düzeyinde yakın zamanda herhangi bir diplomatik görüşme olmadığını belirten Kuleba, "Son haftalarda dışişleri bakanları düzeyinde Rus diplomatlarla herhangi bir bağlantımız olmadı. Tek temas düzeyi, çeşitli kurum temsilcileri ve parlamento üyelerinden oluşan müzakere ekibidir. Uzman düzeyde istişarelerini sürdürüyorlar ancak üst düzey görüşmeler gerçekleşmiyor. Özellikle Bucha'dan sonra Ruslarla konuşmaya devam etmek zorlaştı. Başkanımızın da belirttiği gibi, Mariupol kırmızı bir çizgi olabilir" dedi.İlerleyen haftalarda Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yoğunlaşmasını beklediğini söyleyen Kuleba, "Ukrayna'nın doğusunda, Donbass'ta yoğun çatışmalar, Rusya'nın ülkenin bu bölgesine yönelik geniş çaplı saldırısını bekliyoruz. Diğer bir yandan Rus kuvvetlerinin girişimi ne pahasına olursa olsun Mariupol'ü bitirme yönünde. Bunlar benim tahminlerim. Tabii ki, Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik füze saldırıları da devam edecek gibi görünüyor" dedi.Kuleba, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu ortaya çıkan Ukraynalı oligark Victor Medvechuck hakkında, "Başkan Putin'e son derece yakındı. Vladimir Putin'in, Medvedchuk'un kızlarından birinin vaftiz babası olduğu söyleniyor. Bu gerçeğin kendisi her şeyi ortaya koyuyor" dedi. Kuleba, Medvedchuck'un yargılanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "O bir Ukrayna vatandaşı, biz hukukun üstünlüğüne sahip bir ülke olduğumuz için tüm usul haklarından yararlanacak. Hakkındaki karar, bir yanda hukuki diğer yanda siyasi süreç çerçevesinde belirlenecek. Hiçbir siyasi seçeneği dışlamıyoruz. Ama biz bir hukuk devletiyiz. Ve her şeyden önce, Ukrayna'ya karşı işlediği suçların sorumluluğunu üstlenecek" ifadelerini kullandı.Kuleba ayrıca, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın Medvedchuk'u iade almakla ilgilenmediğini söylediğine dikkat çekti.Kuleba, ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna'yı ziyaret etme beklentileri konusunda, Biden'ın Ukrayna'ya yapacağı bir ziyaretin Ukrayna'ya "destek mesajı" göndereceğini söyledi. Kuleba, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının başından bu yana, Başkan Biden, Ukrayna'ya yardım sağlamada, uluslararası toplumu Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçirmede gerçek bir liderlik gösterdi. Bu yüzden elbette onu ülkemizde görmekten mutlu oluruz ve bu bize önemli bir destek mesajı olur. Ayrıca, iki devlet bakanı arasındaki kişisel bir görüşme, Ukrayna'ya yeni tedarik ve silahların sağlanması ve bu çatışmanın muhtemel siyasi çözümüne ilişkin tartışmaların önünü açabilir" dedi.Ancak Beyaz Saray, bu hafta başlarında Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etme planının olmadığını söylemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "Başkanı Ukrayna'ya göndermiyoruz" demişti.Rusya'nın neredeyse tamamen ele geçirdiğini söylediği Mariupol'de Ukraynalı askerlerin Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği silah bırakma ültimatomuna direndiğini belirten Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ABD basınına verdiği röportajda, Mariupol'daki Ukrayna güçlerinin savaşmaya devam ettiğini ve teslim olmadığını ifade etmiş, "Şehir (Mariupol) hala düşmedi. Hala askerlerimiz var, bu yüzden sonuna kadar savaşacaklar ve hala Mariupol'dalar" demişti.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, kuşatma altındaki Mariupol'de Ukrayna birliklerine silahlarını bırakmaları halinde "hayatlarını sürdürmelerinin garanti altına alınacağı" aktarılmıştı. Rus ordusundan Albay General Mikhail Mizintsev ise, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında çembere alınan Ukraynalılara yerel saatle 13.00'e kadar teslim olmaları için süre verildiğini ifade etmişti.Mariupol, Rusya için 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru oluşturmasına izin verdiği için kilit öneme sahipken, 11 kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan dev Azovstal çelik fabrikası, Mariupol'un hala Ukrayna kontrolünde olan son büyük bölümü olarak biliniyor.