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MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın'ı Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta atışıyla etkisiz hale getirdi. "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Aydın, Hatay Dörtyol'da köylülerin kaçırılması eyleminde yer almış.

MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
Ekleme: 17.04.2022 - 12:09 Güncelleme: 17.04.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan 'Kahraman Aydın/Rojvan Van' kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!

HATAY DÖRTYOL'DA KÖYLÜLERİN KAÇIRILMASI EYLEMİNDE YER ALMIŞ

Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!

2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi.
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MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu 'Rojvan Van' kodlu Mehmet Aydın etkisiz!
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