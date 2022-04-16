  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündü

İstanbul'da sabah saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi... Kadıköy D-100 Karayolu’nda üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye bölündü. Parçalanan otomobil içerisinden fırlayan sürücü ağır yaralandı.

Ekleme: 16.04.2022 - 10:00 Güncelleme: 16.04.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy’de feci kaza; otomobil ikiye bölündüKaza saat 06.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy Bostancı Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 34 NSY 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarptı. Reklam panosunu parçalayan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilin bir parçası yan yola savrulurken diğer parçası ise D-100 Karayolu'nun sağ şeridinde kaldı.

F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücünün Çevik Kuvvet polisi olarak görev yalan F.A. olduğunu tespit etti.

F.A.'nın silahı ve kişisel eşyaları polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ için yol bakım ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti trafiğe kapanırken, ters istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak
'Dezenformasyon Yasası' geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak
Almanya'da bir camiye ırkçı saldırı gerçekleştirildi
Rezidans dehşetine jet iddianame! İstenen cezalar belli oldu
Rusya’dan flaş iddia! 'Katliam gerçekleşecek'
CHP’li Aydın Belediyesi’nde zimmet skandalı
6 muhalefet partisinin oluşturduğu blokta kafalar karışık
20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor
Muhalifler birbirine düştü! Tele1’den halk tv ye yaylım ateşi ...
Başkan Murat Köse'den ABB ile ilgili çarpıcı iddialar! İşte Mansur Yavaş'ın kabilesi...
Akıllara zarar sözler! Temel Karamollaoğlu Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu
TCDD'den Tunç Soyer'e cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Fırtına'da puan kayıpları sürüyor! Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'e takıldı
İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan rahatlatan açıklama
Şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı: 21 bin 87 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Provokatif paylaşımlar yapan Suriyeli hesap PKK bağlantılı çıktı!
Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından 'sübvanse' yanıtı: Yalancısınız
Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Kraliyet Ailesi’nde yeni skandal! Sapık milyarder Epstein- Prens Andrew ilişkisinde bomba iddia

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji kritik verileri açıkladı: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'maaş promosyon' açıklaması!

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

Birçok çalışan bunları bilmiyor! Okumadan tatil planı yapmayın

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

WhatsApp daha fazla bekletmedi: Çarpıcı özellikler resmen duyuruldu!

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar

Özel bankaya büyük şok! Dolar basıp ATM'ye yapmışlar