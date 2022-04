Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli hizmete açılıyor. Başkan Erdoğan Dolmabahçe ofisinden videokonferans yöntemi ile katıldığı açılışta önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Kumluca, Kemer gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkezi ile ulaşımları daha hızlı ve daha güvenli hale gelecektir.Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde, Cumhuriyetin tamamında yapılanların 5 katı 10 katı hizmete kavuşmuştur. İftihar edilecek alanların başında ulaştırma gelmektedir. Yurdun dört bir tarafını yeniden inşa ettiğimiz, geliştirdiğimiz yollarla, hava alanlarıyla donattık.Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda bitiremeyecekleri işleri biz çoktan bitirdik. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına getirmeye kararlıyız. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliğidir. Hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonuna sarılırsak önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur.Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Tüm dünyada yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi gösteriyorlar. Yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sorunudur. Milletimden, çoğu mevsimsel etkilerden kaynaklanan artışları felaket tellallığına dökenlere itibar etmemelerini istiyorum. Türkiye siyasi olarak, yakın tarihin en itibarlı konumundadır.Açılışını yaptığımız her eseri bu doğrulta atılan bir adım olarak görüyorum.PHASELİS TÜNELİTürkiye'nin Doğu-Batı aksının en önemli parçalarından biri olacak Phaselis (Faselis) Tüneli her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Antalya'yı Ege ve İç Anadolu'ya bağlayacak. Akdeniz Sahil Yolu'nun üzerinde inşa edilen tünel bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacakUZUNLUĞU 3,6 KİLOMETRE450 Milyon TL'ye mal olan Phaselis Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 3,6 kilometre uzunluğa sahip. Antalya'yı Ege'ye ve İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan doğu-batı aksı konumundaki Akdeniz sahil yolunun batı kesiminde yer alan tünelin 1292 metrelik çift tüpten oluştuğu bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek.TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAKPhaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesiyle bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'nın batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi.1,9 KİLOMETRE KISALTACAKGüzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak'