Bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a veren İETT'nin otobüs mezarlığı görüntülendi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran video

CHP'de İstanbul Seçim İşleri Koordinatörü olarak yerel seçimlerde görev yapan Özgür Karabat'ın ilçe ilçe gezmesi ve İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy talep etmesininaltından menfaat çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle servet değerinde bir kazanç elde etti. Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı.1 YILDA 158.657 ARIZAHer gün bir arıza, yangın ve kazayla gündeme gelen İETT'nin 2021 bilançosu ortaya çıktı. Buna göre 2021 yılında İETT otobüsleri tam 158.657 kere arıza yapmış. Yaklaşık 2 milyarlık ihale bedelinin otobüslerin bakımına harcanmadığı açık ve net. Peki bu paralar nereye gitti?İBB'NİN OTOBÜS MEZARLIĞI GÖRÜNTÜLENDİSosyal medyada konuya ilişkin çok çarpıcı bir video ortaya çıktı. Videoda arıza yapmış ve yanmış onlarca İETT otobüsünün çürümeye terk edildiği görüldü. Görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları 'Vergilerimiz nasıl çarçur ediliyor görün' yorumunda bulundu.