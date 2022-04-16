  • USD: 14,62 - 14,64
  • EURO: 15,81 - 15,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız

Esenler'deki İyilik Fuarı'nın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
Ekleme: 16.04.2022 - 20:57 Güncelleme: 16.04.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
Esenler Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'İyilik Fuarı' bugün açıldı.

Fuarın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, Kızılay ve fuarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının köprü vazifesi yaparak dünyanın birçok noktasına ulaştıklarına dikkat çekti.

Soylu, "Sadece buradan dünyanın dört bir tarafına elini uzatan bir merhamet ve vicdan medeniyetinin evladı değiliz. Biz büyük bir milletiz, kimseye sırtımızı dönemeyiz. Dün tanıdıklarımıza bugün zengin oluyoruz diye, bugün biraz varlığımız var diye arkamızı dönemeyiz. Yüzlerce yıl aynı kıbleye secde ettiğimiz, beraber düğünler kurduğumuz, cenazeleri sırtımızda taşıdığımız insanlara biz sizin yokluğunuzda sizi tanımıyoruz diyemeyiz. Çünkü biz Müslümanız. Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin bir inancın çocuklarıyız" dedi.

"YARININ TÜRKİYE'Sİ DAHA İYİ OLACAK"

Soylu, "Yarının Türkiye'si bugünkü Türkiye'den daha iyi olacak. Neden? Çünkü etrafımıza azap vermeye çalışanlar, zulüm uygulamaya çalışanlar bize dönem dönem fırsatı eline geçirip de bizi inancımızdan, kimliğimizden, dinimizden, kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyecek Türkiye nasıl bugünkü Türkiye'yse, bilesiniz ki yarınki Türkiye bunlara fırsat vermeyecek değil. Dünyaya zulmetmeye çalışanlara ve kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye. Bunu bizler sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI SAÇLARI SARI GÖZLERİ ZEYTİN DİYE AYIRMAYACAĞIZ"

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Avrupa gibi, batı gibi yapmayacağız. Çocukların saçlarının telleri siyah diye, çocukların saçlarını sarı, gözlerini mavi, yeşil zeytin diye ayırmayacağız. Dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş'e kadar yardım ediyoruz. Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Bu millet yardım ediyor, biz yardım ediyor değiliz. Biz milletimizin yardımıyla, ülkemizin yardımıyla devletimizin yardımıyla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz bugün Ukrayna'ya da yardım ediyoruz. Biz bugün Irak'a da yardım ediyoruz. Biz bugün Lübnan'a da yardım ediyoruz. Biz bugün Libya'da da varız. Biz bugün Azerbaycan'da, Karabağ'da da varız. Biz, bizim elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyen kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz"

"AMERİKA VE AVRUPA'NIN ELİNDEN SURİYE'Yİ IRAK'I KURTARACAĞIZ"
Hakkari'den gelen bir milletvekili arkadaşıyla konuştuğunu belirten Soylu, "Dedi ki; gecenin saat 2'sine 3'üne kadar Hakkari'nin Yüksekova'nın keyfini çıkardım. Burada 4'te, 5'te insanları evlerine sokuyorlardı, korkutuyorlardı. Ona dedim ki 'Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler. Yeter ki birbirimize inanalım" ifadelerini kullandı.

Sanatçılarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu: Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de Irak'ı da kurtaracağız
DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar
Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta boyu sürecek
16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya'dan Türkiye kararı! Resmen kaldırıldı! 5 ürüne yönelik ithalat yasağı resmen iptal edildi
Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…
Zelenskiy 'Tüm dünya endişelenmeli' sözleri ile uyardı: Putin nükleer silah kullanabilir...
Ekrem İmamoğlu'nun köşke çevirdiği tarihi yapıya belediye kasasından 20 milyon TL
Dünyaca ünlü model Bella Hadid isyan etti: Instagram’dan Filistin sansürü
İlham Aliyev'den ikiyüzlü Batı'ya çok sert 'Bayraktar TB2' tepkisi: Karabağ'da 'ölüm silahı' diyordunuz
Ümit Özdağ bu sefer İmamoğlu'nu hedef aldı: Tehlikeli bir siyasetçi
Bir rüya daha gerçek oldu! Phaselis Tüneli hizmete girdi
Rusya: Yüksek hassasiyetli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduk
Bakım ihalesini CHP'li Özgür Karabat'a veren İETT'nin otobüs mezarlığı görüntülendi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran video
Başak Cengiz'in ailesi Erdoğan çiftiyle buluştukları iftarı anlattı: Göz göze ağlaştık
Tasarruf bahanesiyle projelerin yarıda bırakıldığı CHP'li belediyeye dudak uçuklatan fatura
Rusya'dan flaş karar!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: NEFER TSK'nın gücüne güç katacak
'Dezenformasyon Yasası' geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak
530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

530 Bin memura müjde! Sözleşmeli- kadrolu ayrımı bitiyor...

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

Altın fiyatları üzerindeki baskı artıyor! İşte izlenecek seviyeler ve dev kurumların tahminleri…

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

TEM’de faciadan dönüldü! Seyrantepe'de damperi açık hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bakan Kirişci: Yok yok diyenlere kapak olsun

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi

Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi