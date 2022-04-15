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TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!

Yeniliğe yolculuk hedefinde TOGG cephesinde işler planandığı gibi adım adım ilerliyor. TOGG'un hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor.

Ekleme: 15.04.2022 - 14:16 Güncelleme: 15.04.2022 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!
TOGG'un Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Tarihi projede hızla sona doğru yaklaşılıyor.

Bu kapsamda Gemlik TOGG tesisinde 1.6 kilometrelik bir test pisti tamamlandı. Pistin yapımı 3 ay sürdü.

Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, yüksek manevra alanı gibi ihtiyaçlara göre ayarlanan bu pistte TOGG'un prototipleri test edilecek.

Elektrikli otomobilin kış şartlarında nasıl performans göstereceği her zaman önemlidir.

TOGG bu sınavında da uluslararası düzeyde ilgi gördü ve başarılı sonuçlar elde etti.

TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!

TOGG fabrikasında son durum ne?

Tesiste üretim birimlerine ilişkin çalışmalar mayıs ayında tamamlanacak.

Gövde, boyahane ve montaj tesislerinin de yüzde 90'ı artık tamamlandı. Ayrıca 185 robot tesiste parçasız provalara başladı.

TOGG ne zaman seri üretime geçecek?

TOGG bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Ekim sonu, Kasım başında tesis seri imalata hazır hale gelecek.

TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!

TOGG'un lansman tarihi

Herkes merakla bu sorunun cevabını bekliyor. TOGG'un lansman tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un lansmanı 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacak.

Dünyada ve Avrupa'da elektrikli araç kullanım oranları artıyor. Gelecek 10 yılda Avrupa'da elektrikli araç kullanımının yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Türkiye'de bu kapsamda elektrikli otomobil dönşümünü gerçekleştirmeye çalışıyor.

Birçok akaryakıt istasyonunda şarj istasyonları kurulmaya başladı. TOGG'da bir şarj istasyonu şirketi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu. TOGG bu süreci başlattı. Birçok firmanın Türkiye'ye gelip burada şarj istasyonu için yatırım yapması bekleniyor.
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TOGG'un lansman tarihi belli oldu: 185 robot aynı anda çalışıyor!

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