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Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atarken nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına 'sığınma evi yapın' çağrısına kulak asmadıkları ortaya çıktı. CHP'li 77 belediyenin sadece 19'unda kadın konukevi olduğu tespit edildi. 2019 seçim döneminden bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir Kadın Konukevi açtı. İBB Başkanı da geçen yıl 7 Mart'ta yaptığı açıklamada yeni konukevi açtığını öne sürdü ancak bu yönde adım atmadığı ortaya çıktı.

Ekleme: 15.04.2022 - 09:35 Güncelleme: 15.04.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir adım atarken nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere kadın konukevi yapılmasına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı' genelgesi hatırlatıldı.

Belediye kanununda 100 bin üzeri nüfuslu belediyelerin kadın ve çocuklar için konukevi açma hükmüne işaret edilerek gerekli çalışmanın yürütülmesi istendi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede konukevlerinin etkisi vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Manisa'da Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış töreninde 'Belediye başkanlarından bir isteğim daha var. Bütün belediye başkanlarımızın kadın konuk sığınma evi yapması lazım.

Gece yarısı kadın kavga etti, kadın nereye gidecek? Kadın konuk sığınma evine' diyerek CHP'li belediyelere talimat verdi. Türkiye genelinde nüfusu 100 binin üzerinde 77 CHP'li belediye mevcut. Bunlardan 11'i büyükşehir belediyesi, 4'ü il belediyesi, 60'ı büyükşehir ilçe belediyesi, 2'si ilçe belediyesi.

Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

Tüm bu belediyelerin, CHP liderinin talimatını yerine getirmedikleri bir kez daha görüldü. Bu belediyelerin sadece 19'unda kadın konuk evi varken yüzde 80'inde olmadığı ortaya çıktı. 2019 seçim döneminden bugüne kadar sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni bir Kadın Konukevi açtı.

İMAMOĞLU AÇTIK DEDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mart 2021'de Haliç Kongre Merkezi'ndeki bir programda, 'Özellikle de şiddete uğrayan kadınlara sosyal destek sunmakta kararlıyız.

Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

Tabi, umarım ki, bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyulsun ama var. Açtık, ihtiyaç oldukça da açmaya devam edeceğiz' dedi. 2019 seçim döneminden bugüne kadar İmamoğlu bu yönde bir adım atmadı ve kadın konuk evi açmadı.

Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı

İstanbul'da yalnızca Ataşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Kartal Belediyesi Kadın Konukevi, Kadıköy Belediyesi Kadın Konukevi, Küçükçekmece Belediyesi Kadın Konukevi veriyor.

KADINLARIN YANINDA 'OLAMADI'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, 'Büyükşehir olarak kadınların her alanda yanında olmaya devam edeceğiz' dedi. 2019 yılında seçilen Yavaş, paylaşımın aksine kadın konukevlerini noktasında herhangi bir adım atmadı.

Ankara'da yalnızca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Konukevi, Çankaya Belediyesi Kadın Konukevi, Yenimahalle Belediyesi Kadın Konukevi bulunuyor.
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Kılıçdaroğlu'nun 'sığınma evi yapın' çağrısını dinlemediler! CHP’li belediyeler sözlerini tutmadı
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