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Fiyatlarda dalgalanmaya karşı dijital sistem! Gıda zinciri anbean izlenecek!

Fiyat dalgalanmalarına karşı büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek, enflasyona etkisini azaltmak amacıyla anlık ürün takibini sağlan dijital bir sistem kurulması kararı aldı. Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.

Fiyatlarda dalgalanmaya karşı dijital sistem! Gıda zinciri anbean izlenecek!
Ekleme: 15.04.2022 - 10:11 Güncelleme: 15.04.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Fiyatlarda dalgalanmaya karşı dijital sistem! Gıda zinciri anbean izlenecek!
Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı ürünü anlık takip edecek dijital bir sistem kurulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda önceki gün alınan karara göre, farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Yeni sistemle üretim deseni verileri oluşturulacak, üretici korunacak, tüketici kollanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Küresel tedarik zincirlerindeki değişim, artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi masaya yatırıldı.

Toplantıda, gıda, emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önlemler değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ürün takibini anlık olarak yapılmasını sağlayacak dijital bir sistem kurulması kararı alındı. Yeni sistemle üretim, toptan, perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık izlenecek.

SİNYALE GÖRE TEŞVİK, TEDBİR
Farklı aşamalarda elde edilen sinyallerin hangi ürünlerde hangi boyutta arz eksikliği oluşturacağı tespiti yapılacak. Ürün bulamama riski azaltılacak, olağanüstü haller daha iyi yönetilecek. Üretim deseni verileri oluşturulacak, tarım ürünlerinin üretim planlaması kolaylaşacak.

Sistem sayesinde kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler devreye girecek. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret, vergi konularında tedbirler tespit edilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen EKK sonrası yapılan açıklamada da artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkânlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkânlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirildiği ifade edildi.

NEBATİ'DEN TARIMSAL SULAMAYA DESTEK MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le bir araya geldi.

Önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştüklerini ifade eden Nebati, "Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" dedi.
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