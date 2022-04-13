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Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya'dan çok konuşulacak 'diyalog' vurgusu...

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı taraf liderlerin peş peşe açıklamalarıyla devam ederken, durum değerlendirmesi yapan İtalya Dışişleri Bakanı Maio, barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabildiğini söyleyen Maio, barışa teşvik çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya'dan çok konuşulacak 'diyalog' vurgusu...
Ekleme: 13.04.2022 - 16:34 Güncelleme: 13.04.2022 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya'dan çok konuşulacak 'diyalog' vurgusu...
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLİYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor." dedi.

BAZI ATIŞMALARA VURGU

İtalyan ve Rus yetkililer arasında karşılıklı "güçlü sözlerle" bazı atışmaların yaşandığını aktaran Di Maio, buna karşın Moskova ile her zaman açık bir kanallarının olduğunu kaydetti.

YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Bakan Di Maio, yaptırımlarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mali kaynaklarını kesmezlerse, Rus liderin bu savaşı finanse etmeyi sürdüreceğini ve kazanacağı düşüncesiyle masaya oturmayı hiç düşünmeyeceğini vurguladı.
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