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New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını bildirilmişti. Olay yerinde bulunan kamyonetten yola çıkan polis, halen aranan James'in başına ödül koymuştu. Saldırgan ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı...

New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Ekleme: 13.04.2022 - 22:19 Güncelleme: 13.04.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Dün ABD'nin New York kentinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. 36. Sokak metro istasyonundaki silahlı saldırıda 10'u kurşunla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı. New York polisi saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin 'şüpheli' olarak arandığını duyrumuştu. Saldırgan ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı..

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşılmıştı. New York Polis Departmanı (NYPD), saldırıda can kaybı olmadığını, 10 kişinin vurularak, 13 kişinin işe duman zehirlenmesi, düşme ve panik atak gibi nedenlerden yaralandığını duyurmuştu.

NYPD yetkilisi, dün New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan 36. Sokak metro istasyonundaki silahlı saldırıya ve başlatılan soruşturmanın tüm detaylarına dair basına açıklamada bulunmuştu. Yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırıda 10 kişi vurularak, 13 kişi ise dumandan zehirlenme, yaşanan arbedede düşerek ya da panik atak geçirmeleri nedeniyle yaralanmıştı. Öte yandan, şüphelinin kullandığı silahlar ve duman bombalarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

DUMAN BOMBASI ATTIKTAN SONRA ATEŞ AÇMIŞ

Verilen bilgilerin soruşturma kapsamında değişebileceğinin vurgulandığı basın toplantısında konuşan NYPD yetkilisi, 'İkinci vagonda, arka köşede siyahi bir erkek oturuyordu. Neon-turuncu tipi bir inşaat yeleği giyiyordu. Ayrıca gri bir kapşonlu, tıbbi maske ve neon yeşili inşaat kaskı takmıştı. Tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Erkek olay yerinden kaçtı, dedektifler aktif olarak nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor' dedi.

Öte yandan, detektiflerin olay yerinde pimi çekilmemiş iki tane daha duman bombası bulduğu, Glock tipi tabanca için de üç tane de kapasitesi artırılmış şarjör ele geçirdiği aktarıldı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelinin metro istasyonunda bir panelvan tipi aracın anahtarlarını da bıraktığı, detektiflerin şüpheli aracı bulduğu ifade edildi. Bu aracı Philadelphia'da kiralayan kişinin 62 yaşındaki Frank R. James olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

ABD'de Brooklyn metro saldırısı şüphelisi Manhattan'da gözaltına alındı.

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