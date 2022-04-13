13 Nisan Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

13 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar?









Altın Fiyatları Artacak Mı?



ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave 13 Nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Piyasadaki belirsizlik nedeniyle yatırımcılar konuyla ilgili detayları yakından takip ediyor. 40 yılın en yüksek verilerini açıklayan ABD’nin ardından fiyatlar hakkında araştırmalar hızlandı. Altınla ilgili birçok konu hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 13 Nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Rusya Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle ABD tarafından gelen yaptırımlar ve ABD enflasyon verilerinin altını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte sık sık aratılan 13 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 837,52SATIŞ: 865,07ALIŞ: 6.144,00SATIŞ: 6.212,00ALIŞ: 5.997,00SATIŞ: 6.054,00ALIŞ: 6.137,00SATIŞ: 6.229,00ALIŞ: 3.003,00SATIŞ: 3.038,00ALIŞ: 924,19SATIŞ: 924,38ALIŞ: 1.502,00SATIŞ: 1.519,00Altın fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar tarafından konu hakkında yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip edildi. En sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim. Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek. Eğer kâr satışı yapacaksınız ve uygun görüyorsanız 900 liranın üzerinden de alabilirsiniz ama ben alım işimi 630 lirayken bitirdim. Kişisel olarak alım yönünde bir pozisyonum yok, zirveleri bekliyorum, mesela gram altında 1450 lira. Bu seviyeler görülünce satış olarak pozisyon alacağım. Ben yine de 900 lira altına sarkmasını beklerdim ama şu anki fiyattan alan da zarar etmeyecek. Ancak benim taktiğim her zaman alırken kazanmak. Mesela gram altın fiyatının sert bir şekilde 890 liraya gerilediğini düşünün, ancak bu sefer size 890 liradan alım fırsatı vermeyecekler çünkü bankaların makas aralığında büyük bir açıklık var. Kimseyi takmıyorlar, fırsatçılık var, başıboşçuluk var. 40 lira 50 lira makas açan bankalar var. Makas aralığına dikkat edin. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olun olabiliyorsanız.” İfadelerini kullandı.ve asorularına cevapları sizler için derleidk. birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.