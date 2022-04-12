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Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olay Ankara'da meydana gelmişti. Yaşlı kadın, 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirilmişti. Zabıta ekipleri o markete para cezası kesti…

Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Ekleme: 12.04.2022 - 13:51 Güncelleme: 12.04.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, geçtiğimiz günlerde bir marketin servis minibüsüne bindi.

50 TL'LİK FİŞ YÜZÜNDEN ARAÇTAN İNDİRİLMİŞTİ

Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.

Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ GELİŞME

Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.

Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı '50 TL' altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildi

Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.

Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

MİKTAR AÇIKLANMADI
Zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.

Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.
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