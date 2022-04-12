Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olay Ankara'da meydana gelmişti. Yaşlı kadın, 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirilmişti. Zabıta ekipleri o markete para cezası kesti…

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, geçtiğimiz günlerde bir marketin servis minibüsüne bindi.50 TL'LİK FİŞ YÜZÜNDEN ARAÇTAN İNDİRİLMİŞTİServis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi.TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA FLAŞ GELİŞMEBu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı.Ankara'da tepki çeken olay! Alışveriş tutarı '50 TL' altında kalan yaşlı kadın zorla servis aracından indirildiKadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.MİKTAR AÇIKLANMADIZabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Market hakkında para cezası uygulanırken, söz konusu yerdeki servislerin çalışma düzeni de sıkı takibe alındı.Uygulanan ceza miktarı ise açıklanmadı.