ABD Enflasyon Oranları Yüzde Kaç Oldu? 12 Nisan ABD Enflasyonu Ne Kadar?

ABD Enflasyon Verileri Açıklandı Mı?

ABD’de Enflasyon Artarsa Ne Olur?

ABD enflasyon oranları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındave Asorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ABD enflasyon verileri ile ilgili olarak yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.ABD enflasyon oranları birçok kişi tarafından merak ediliyor. . ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında isevesorusu yer aldı. Ocak ayında açıklanan verilere göre son 40 yıldı en yüksek seviyede olduğu belirtilmişti. Mart ayı enflasyon oranı ise 8,5 olarak açıklandı. 1982 yılından beri en yüksek seviyede olan enflasyon için Beyaz Saray Sözcüsü Psaki tarafından yapılan açıklamada olağanüstü bir şekilde yüksek bir oranla karşılaştıkları belirtildi. Verilerin açıklanmasının ardından ekonomistler tarafından yapılan yorumlar da ilgiyle takip edildi. Ekonomist Cüneyt Dirican "Dünya ekonomisi için de iyi şeyler değil. Biz de dahil olmak üzere herkesin satın alma gücü etkileniyor. Bunlar sürpriz de değil. Geçen sene aynı dönemlerde hafif hafif enflasyonun artışa geçmeye başladığı dönemlerde bizler de geçici olacağını düşünüyorduk. Haziran'dan itibaren bu işin ciddi olarak görerek ben kendi söylemlerimi düzeltip Fed’in sağlıklı yönde şekillenmeyeceğini açıklamıştım. Bu problemi yaratan başta Fed olmak üzere ABD merkez bankacılığı sistemiydi. Onlar da faiz artışına uyandılar diyebiliriz ama iş işten geçmiş oldu. Fed’in toplantısından gelecek 2 trilyon dolarlık bilanço daraltma kararıyla hızlanmış bir resesyon ve enflasyonu paralel yaşayacağız. Bu sene özetle iyi şeyleri konuşmayacağız." İfadelerini kulandı.ABD’de enflasyonun artması durumunda neler olacağı da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Altın ve dolar fiyatlarında yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle dolar ve altındaki durum da merak edildi. İşte son dakika altın ve dolar fiyatları;14,674514,681715,935015,945019,078819,174511,592311,662115,708515,80323,90313,922711,673211,743610,913210,96791,66681,67692,13792,15081,53981,5491928,24 928,491.480,64 1.514,026.127,00 6.220,006.107,63 6.259,812.952,02 3.028,05(Dolar) 62.711 62.725(Euro) 57.681 57.690