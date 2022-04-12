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ABD Enflasyon Oranları Yüzde Kaç Oldu? 12 Nisan ABD Enflasyonu Ne Kadar?

ABD enflasyon verileri birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD enflasyon verileri ne kadar sorusu yer aldı. Peki, ABD enflasyon verileri ne kadar? ABD enflasyon verileri açıklandı mı? ABD enflasyon artarsa ne olur? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.04.2022 - 15:45 Güncelleme: 12.04.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
ABD Enflasyon Oranları Yüzde Kaç Oldu? 12 Nisan ABD Enflasyonu Ne Kadar?
ABD enflasyon oranları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD enflasyon oranları ne kadar ve ABD enflasyon verileri açıklandı mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ABD enflasyon verileri ile ilgili olarak yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. ABD enflasyon verileri ne kadar ve ABD enflasyon verileri açıklandı mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

ABD Enflasyon Verileri Açıklandı Mı?


ABD enflasyon oranları birçok kişi tarafından merak ediliyor. . ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise ABD enflasyon verileri açıklandı mı ve ABD enflasyon verileri ne kadar sorusu yer aldı. Ocak ayında açıklanan verilere göre son 40 yıldı en yüksek seviyede olduğu belirtilmişti. Mart ayı enflasyon oranı ise 8,5 olarak açıklandı. 1982 yılından beri en yüksek seviyede olan enflasyon için Beyaz Saray Sözcüsü Psaki tarafından yapılan açıklamada olağanüstü bir şekilde yüksek bir oranla karşılaştıkları belirtildi. Verilerin açıklanmasının ardından ekonomistler tarafından yapılan yorumlar da ilgiyle takip edildi. Ekonomist Cüneyt Dirican "Dünya ekonomisi için de iyi şeyler değil. Biz de dahil olmak üzere herkesin satın alma gücü etkileniyor. Bunlar sürpriz de değil. Geçen sene aynı dönemlerde hafif hafif enflasyonun artışa geçmeye başladığı dönemlerde bizler de geçici olacağını düşünüyorduk. Haziran'dan itibaren bu işin ciddi olarak görerek ben kendi söylemlerimi düzeltip Fed’in sağlıklı yönde şekillenmeyeceğini açıklamıştım. Bu problemi yaratan başta Fed olmak üzere ABD merkez bankacılığı sistemiydi. Onlar da faiz artışına uyandılar diyebiliriz ama iş işten geçmiş oldu. Fed’in toplantısından gelecek 2 trilyon dolarlık bilanço daraltma kararıyla hızlanmış bir resesyon ve enflasyonu paralel yaşayacağız. Bu sene özetle iyi şeyleri konuşmayacağız." İfadelerini kulandı.


ABD Enflasyon Oranları Yüzde Kaç Oldu? 12 Nisan ABD Enflasyonu Ne Kadar?

ABD’de Enflasyon Artarsa Ne Olur?


ABD’de enflasyonun artması durumunda neler olacağı da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ABD’de enflasyon artarsa ne olur sorusu yer aldı. Altın ve dolar fiyatlarında yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle dolar ve altındaki durum da merak edildi. İşte son dakika altın ve dolar fiyatları;

ABD Doları
14,6745
14,6817

Euro
15,9350
15,9450

İngiliz Sterlini
19,0788
19,1745

Kanada Doları
11,5923
11,6621

ABD Enflasyon Oranları Yüzde Kaç Oldu? 12 Nisan ABD Enflasyonu Ne Kadar?

İsviçre Frangı
15,7085
15,8032

Suudi Riyali
3,9031
3,9227

100 Japon Yeni
11,6732
11,7436

Avustralya Doları
10,9132
10,9679

Norveç Kronu
1,6668
1,6769

Danimarka Kronu
2,1379
2,1508

İsveç Kronu
1,5398
1,5491

Altın Alış Satış
Gram Altın
928,24 928,49

Çeyrek Altın 1.480,64 1.514,02

Cumhuriyet Altını 6.127,00 6.220,00

Tam Altın 6.107,63 6.259,81
Yarım Altın 2.952,02 3.028,05
Altın KG (Dolar) 62.711 62.725
Altın KG (Euro) 57.681 57.690
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