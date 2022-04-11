Hindistan'da kimya tesisinde büyük patlama! Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletindeki Dahej sanayi sitesinde kimyasal ve petrokimya üretim birimleri içindeki bir merkezde patlama meydana geldi.6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİPatlama büyük yıkıma neden oldu. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu.EKİPLER AÇIKLAMADA BULUNDUDahrej'de bir polis memuru olan Rajendrasinh Gohil, 'Fabrikalar tamamen boşaltıldı ve 6 kişi yanarak can verdi' sözlerine yer verdi.PATLAMAYA NEYİN NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYORİtfaiye yetkililer, söz konusu Om Organic üretim tesisindeki alevler kontrol altına aldı. Tesis yetkililerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Patlamaya neyin neden oldu bilinmiyor.