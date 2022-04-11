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Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Pandemi döneminde hızlanan teknoloji kullanımı araç alım satımı için de yeni dönemin kapılarını araladı. Geçtiğimiz 2 yılda otomotiv sektöründe denenen online satış uygulamasını hem yetkili satıcılar hemde kullanıcılar sevdi. Yerli otomobil Togg'da da araç alım satımı için online satış döneminin geçerli olması beklenirken, uygulamanın yıllara sari bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Ekleme: 11.04.2022 - 10:44 Güncelleme: 11.04.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak
Otomotiv sektöründe online satış döneminin 5 yıl içinde başlaması bekleniyor. Böylece şaşalı plaza dönemi kapanacak. Otomobil satışı internet ortamında yapılacak. Bayiler araç teslim noktasına dönüşecek. Uygulamanın 2022 yılının son çeyreğinde banttan inecek yerli otomobil TOGG'da da yapılması bekleniyor.

ARAÇ ALIM SATIMI İÇİN ŞAŞALI PLAZA DÖNEMİNİN SONUNA GELİNDİ

Türkiye, otomotiv sektöründe en büyük showroom yatırımı yapan ülkelerin başında geliyor. Türkiye genelinde yapılan tesis ve plazalar için harcanan paranın milyar doları bulduğu hesaplanıyor. Ancak şaşalı plaza döneminin sonuna gelindiği konuşuluyor.

ONLİNE SATIŞ DENEYİMİ TÜKETİCİLERİN HOŞUNA GİTTİ

Pandemi ile birlikte otomotiv sektöründe online satış denendi. Hem yetkili satıcılar hem de tüketiciler showroom'a gitmeden otomobil satın alma deneyimini sevdi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ YENİ DÖNEME HAZIR

Yetkili satıcıları bir çatı altına toplayan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) yaptırdığı bir anket, otomotiv sektörünün online satışa hazır olduğunu ortaya koydu.

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak
Ipsos tarafından OYDER için yapılan araştırmaya; 20 farklı otomobil markasını Türkiye'nin tüm bölgelerinde yetkili satıcı olarak temsil eden 202 şirketin sahibi, ortağı ve profesyonel yöneticisi katıldı.

Satıcıların yüzde 24'ü, online bayiliklerin ülkemizde beş yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42'si 5-10 yıl içinde, yüzde 26'sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor.

Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 7. Markalardan teklif ve destek gelmesi durumunda yetkili satıcıların yüzde 46'sı, online bayiliği tercih edeceğini yansıtırken, tercih etmeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 23.

Ankete katılan yetkili satıcılar otomobil satışının internet ortamında online alarak gerçekleşeceğini, bayiliklerin araç teslim noktasına dönüşeceğini düşünüyor.

OYDER Başkanı Turgay Mersin, 2021'i kapsayan araştırmanın yetkili satıcı ağının mevcut durumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi. Mersin, 'Ayrıca otomotiv sektörünün geleceğine bakış ile sonraki nesillerin sektör hakkındaki görüşlerini anlamak için önemli verilere sahip olduk' dedi.

TESLA ONLİNE SATIŞTA ÖNCÜ OLDU

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, otomotivde online satışı başlatan marka olarak öne çıkıyor. Tesla'nın yetkili satıcı sistemi ve showroom'ları yok. Müşteriler alışveriş merkezlerindeki küçük mağazalardaki Tesla merkezlerinde modelleri yakından görebiliyor.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'DA DA UYGULANACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg'da da bayilik sisteminin olması beklenmiyor. Otomotiv dünyasındaki yeni döneme uygun olarak Togg otomobillerin de online olarak satılması planlanıyor.

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

OTONOM SÜRÜŞE 10 YIL VAR

Yetkili satıcıların yüzde 11'i, otonom araçların ülkemizde beş yıl içinde yer alacağını öngörürken, yüzde 31'i 5-10 yıl içinde, yüzde 47'si ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer almasını beklediklerini dile getiriyor. Hayata geçeceğinden emin değilim diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kalıyor.
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