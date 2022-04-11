11 Nisan Ankara Elektrikler Ne Zaman Gelecek? Elektrik Kesintisi Olan İlçeler Hangileri?
11 Nisan Ankara elektrik kesintisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan Ankara elektrikler ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Peki, 11 Nisan Ankara elektrikler ne zaman gelecek? 11 Nisan Ankara hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? İşte merak edilenler....
11 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 11 Nisan Ankara elektrikler ne zaman gelecek ve Ankara elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. 11 Nisan Ankara elektrikler ne zaman gelecek ve Ankara elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
11 Nisan Ankara Elektrikler Ne Zaman Gelecek?
EDAŞ tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede planlı elektrik kesintisi yapılacağı aktarıldı. EDAŞ konuyla ilgili olarak “EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. “ ifadeleri kullanıldı. 11 Nisan Ankara elektrik kesintisi olan ilçeler şu şekilde sıralanabilir;
Akyurt planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
BALIKHİSAR, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Altındağ planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 514/1, 2044/3, 2030/1, 2044/5, 514, 509, 2038, 512, 511, 2040, 510, 2044
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FERİDUN ÇELİK, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ZÜBEYDE HANIM, 583 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KALE, ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DOĞANTEPE, 1278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKTAŞ, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.
Ayaş planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SİNANLI HOCASİNAN, SELBASAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLHANKÖY, A KÜMESİ İLHANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Bala planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
Çamlıdere planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, PELİTÇİK
Çankaya planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKBAHAR, MEDİNE MÜDAFİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İLKBAHAR, MEDİNE MÜDAFİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 2081 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, 2077 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
MUSTAFA KEMAL, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇİĞDEM, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Çubuk planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞILCIK
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
CUMHURİYET, BAHADIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YEŞİLDERE FATİH, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
HASANOĞLAN FATİH, 192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Etimesgut planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2303, OR
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞEKER, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.
Evren planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ESENTEPE, CENK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TAŞPINAR, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAĞLIPINAR, YAĞLIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KARAALİ YAZLIK, 15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AHİBOZ, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKÖRENÇARŞAK, AKÖRENÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TOPAKLI, TOPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İKİZCE, İKİZCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Güdül planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Haymana planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİK
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMBEYAZIT, 367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YILDIRIMBEYAZIT, ALTINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ?!, 1950/2
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TEPEBAŞI, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI EĞLENCE, ATADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
İNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
EĞERLİBAŞKÖY, EĞERLİBAŞKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Mamak planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, 1112/1, 1109, 1123, 1111/1, 1111
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AKŞEMSETTİN, 1111 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÜRKÖZÜ, SOĞUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KUTLUDÜĞÜN, 100. YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
DURALİ ALIÇ, 992 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Nallıhan planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ATATÜRK, SOBRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.
Sincan planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 290, 299, 298, 315, 301, 314, 306, 307, 311., 252, 295, 300, 310., 302, 312., 313., 305
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
FATİH, 399 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
TÖREKENT, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AHİ EVRAN, DÖNEMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
SERHAT, 1290 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PAMUKLAR, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
PAMUKLAR, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YENİÇAĞ, SERDAR_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.