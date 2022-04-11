11 Nisan Ankara Elektrikler Ne Zaman Gelecek? Elektrik Kesintisi Olan İlçeler Hangileri?

11 Nisan Ankara Elektrikler Ne Zaman Gelecek?



11 Nisan Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.EDAŞ tarafından vatandaşlara yapılan bilgilendirmede planlı elektrik kesintisi yapılacağı aktarıldı. EDAŞ konuyla ilgili olarak “EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. “ ifadeleri kullanıldı. 1şu şekilde sıralanabilir;Akyurt planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIBALIKHİSAR, YILDIRIM BEYAZIT Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Altındağ planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak 514/1, 2044/3, 2030/1, 2044/5, 514, 509, 2038, 512, 511, 2040, 510, 2044Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIFERİDUN ÇELİK, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIFERİDUN ÇELİK, 1652 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIZÜBEYDE HANIM, 583 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKALE, ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIDOĞANTEPE, 1278 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAKTAŞ, PLEVNE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 09:55 'da verilmesi planlanmaktadır.Ayaş planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASISİNANLI HOCASİNAN, SELBASAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİLHANKÖY, A KÜMESİ İLHANKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Bala planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121Çamlıdere planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, PELİTÇİKÇankaya planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIPROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIPROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI, 2755 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAZİZİYE, CİNNAH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİLKBAHAR, MEDİNE MÜDAFİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİLKBAHAR, MEDİNE MÜDAFİİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIMUSTAFA KEMAL, 2081 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIMUSTAFA KEMAL, 2077 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 12:15 'da verilmesi planlanmaktadır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIMUSTAFA KEMAL, SAKIP SABANCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIÇİĞDEM, 1570 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Çubuk planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak AĞILCIKKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASISÜNLÜ, SÜNLÜKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASICUMHURİYET, BAHADIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 13:00 'da verilmesi planlanmaktadır.Elmadağ planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYEŞİLDERE FATİH, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKARACAHASAN, KARACAHASAN KÜME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIHASANOĞLAN FATİH, 192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Etimesgut planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak 2303, ORKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYAPRACIK, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIŞEHİTALİ, 3500 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIŞEKER, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:15 'da verilmesi planlanmaktadır.Evren planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIESENTEPE, CENK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Gölbaşı planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ABAZLI, YÖRELİ, 116, ABAZLI 79 AFET KONUTU, 121Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASITAŞPINAR, 2800 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYAĞLIPINAR, YAĞLIPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKARAALİ YAZLIK, 15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAHİBOZ, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 11:44 'da verilmesi planlanmaktadır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAKÖRENÇARŞAK, AKÖRENÇARŞAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASITOPAKLI, TOPAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİKİZCE, İKİZCE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Güdül planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIEMİRLER, AĞAÇEŞME Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Haymana planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASISINDIRAN, AKBENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kahramankazan planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ÖRENCİKKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYILDIRIMBEYAZIT, 367 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 11:00 'da verilmesi planlanmaktadır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIORHANİYE, ORHANİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYILDIRIMBEYAZIT, ALTINCI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Keçiören planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ?!, 1950/2Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASITEPEBAŞI, FATİH Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAŞAĞI EĞLENCE, ATADAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIİNCİRLİ, ÖNEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kızılcahamam planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIEĞERLİBAŞKÖY, EĞERLİBAŞKÖY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Mamak planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak DOĞUKENT, 1112/1, 1109, 1123, 1111/1, 1111Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAKŞEMSETTİN, 1111 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASITÜRKÖZÜ, SOĞUKPINAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIKUTLUDÜĞÜN, 100. YIL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIDURALİ ALIÇ, 992 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Nallıhan planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIATATÜRK, SOBRAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIÇALICAALAN, ÇALICAALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIŞANLIKIŞLA, ŞANLIKIŞLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 11.04.2022 10:45 'da verilmesi planlanmaktadır.Sincan planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak 290, 299, 298, 315, 301, 314, 306, 307, 311., 252, 295, 300, 310., 302, 312., 313., 305Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIFATİH, 399 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASITÖREKENT, 249. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIAHİ EVRAN, DÖNEMEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Yenimahalle planlı elektrik kesintisiKesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASISERHAT, 1290 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIPAMUKLAR, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIPAMUKLAR, KIZILCAHAMAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYAKACIK, YEŞİL YAKACIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASIYENİÇAĞ, SERDAR_1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.