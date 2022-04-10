  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Malatya'daki deprem Elazığ, Kayseri, Tunceli ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedilmişti. Depremin ardından toz bulutu oluşmuştu. Geniş bir alanda görülen toz bulutu kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe neden olmuştu. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, toz bulutunun oluşmasının nedenini açıkladı.

Ekleme: 10.04.2022 - 18:50 Güncelleme: 10.04.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...
Dün Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kırsal alanda toz bulutu oluştu. Oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olarak nitelendirilince bölgede tedirginlik yaşandı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, dün yaşanan depremin geçtiğimi yıl meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin bir sonucu olduğunu ifade ederken toz bulutunun nedenini de açıkladı.

TEDİRGİNLİĞE YOL AÇMIŞTI

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan toz bulutunun meydana gelmesinin tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlı olduğunu açıkladı.

6,8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN SONUCU

Prof. Dr. Ercan Aksoy, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde dün saat saat 17.02'de meydana gelen depremin, 24 Ocak 2020'de Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminin bir sonucu olduğunu belirtti.

FAY DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

Sivrice'deki büyük depremin ardından faydaki aktivitenin güney batıya doğru, Pütürge-Çelikhan arasına kaydığını ifade eden Aksoy, 'Ana şoktan sonra çok sayıda artçının da meydana geldiği görülüyor ve bunların dizilimine baktığımız zaman Doğu Anadolu Fay Zonu'nun genel olarak kuzey doğu ve güney batı uzanımına paralel olarak gerçekleştiklerini görüyoruz. Bu durum fayın deprem ürütmeye devam edeceğinin göstergesidir. Depremin 24 Ocak 2020'de kırılan Pütürge segmentinin, Erkenek segmentine bağlandığı yerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.' dedi.

IŞIK PATLAMASI YA DA TOZ BULUTU

Aksoy, şiddetli depremler sırasında ya da sonrasında ışık patlaması ya da toz bulutu şeklinde meydana gelen doğa olaylarının insanlarda tedirginliğe yol açtığını dile getirdi.

BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISI

Dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde özellikle Üçyaka köyü kırsalında geniş bir alanda gözlenen toz bulutu oluşumunun bölgenin jeolojik yapısından kaynaklandığını aktaran Prof. Dr. Aksoy, şunları söyledi:

KAYAÇLARIN TÜRÜNE BAĞLI

'Toz bulutunun meydana gelmesi tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlıdır. Çünkü depremin meydana geldiği yerdeki kayaçlara baktığımızda bunların Pütürge metamorfitleri olarak bilinen kayaçlar birimine ait olduğunu görüyoruz. Buradaki kayaç türlerinin de yaygın olarak kiltaşlarından (şist) meydana geldiğini biliyoruz. Kiltaşları çok küçük taneli kayaçlar ve mika minerellari yaygın olarak bulunuyor. Dolayısıyla kiltaşları ayrışınca adeta un haline geliyor. Yine bu toz bulutunun vadide yoğunlaştığını görüyoruz. Çünkü vadinin yamaçlarında daha önceden ayrışmış kiltaşları, yani un haline gelmiş malzeme zeminin titreşimiyle vadiye doğru hareket ediyor ve bu sırada yoğun bir toz bulutunun kalktığını görüyoruz.'

'BUNU TIPKI BİR BİNA YIKILIRKEN ÇIKAN TOZA YA DA ÇÖL TOZLARINA DA BENZETEBİLİRİZ'

Prof. Dr. Aksoy, 24 Ocak 2020 depreminde ışık patlaması gözlemlendiğini ancak toz bulutu şeklindeki bir doğa olayının görülmemesinin kış ayı olduğu için zeminin yaş olmasından kaynaklandığını aktardı.

GÖZ VE GENİZDE YANMA

Bazı vatandaşların toz bulutunun gözde ve genizde yanmaya neden olduğunu kendilerine ilettiklerini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

'Aslında bu bölgede yeni bir olay değil, aynı fay zonu üzerinde Pütürge ve Doğanyol arasında 13 Temmuz 2003 tarihinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. O depremde araziye gittiğimiz zaman köylülerden duyduğumuz şuydu, yoğun bir toz bulutu ile karşılaştıklarını söylediler. Gayet normal, sebebi bölgedeki şistlerin ayrışmasıyla oluşan un şeklindeki taneciklerin titreşimle toz şeklinde harekete geçmesi. Tabii bunun gözlerini ve genizlerini yaktığını söylediler, yani gaz çıkışı tahmini fakat bunu tıpkı bir bina yıkılırken çıkan toza ya da çöl tozlarına da benzetebiliriz. Tabii ki bunlar yoğun olduğu zaman insanların solunum yollarına veya gözlerinde bir olumsuzluklar yaratabiliyor ama gaz çıkışıyla bir ilgisi yok. Tamamen bu kayaçların ayrışma ürünlerinin tozlanması şeklinde açıklayabiliriz.'

Prof. Dr. Aksoy, oluşan toz bulutunun insan sağlığına zarar verecek boyutta olmadığını belirterek, 'Burada dikkat edilmesi gereken deprem meydana geldiğinde arkasından artçıların meydana geleceğini düşünmek lazım. 5,2 büyüklüğündeydi, artçılar 4,2-4,5'e kadar yaklaşabilir. Dolayısıyla hasarlı binalardan uzak durmak gerekir.' diye konuştu.

10 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Birleşmiş Milletler resmi rakamları açıkladı! İşte evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin sayıları
Bingöl'de terör operasyonu: Teröristlerin altı odalı ini yerle bir edildi
Sırbistan Bayraktar TB2'yi filosuna katmaya hazırlanıyor
'Kamikaze İHA' KARGU, TSK'ya teslim edildi! Hızlı, çevik, akıllı ve güçlü
13 kilometre uzunluğunda! Rus konvoyunun hedefinde bu defa o şehir var; tam 66 kez bombalandı!
Taşkömürünün ardından Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek!
Vladimir Putin’in Ukrayna'da istediği ilerlemeyi sağlayamamasının nedenleri
CHP'li Mansur Yavaş'tan ulaşım ücretlerinde saatlik indirim! Vatandaştan tepki yağıyor: Algı değil gerçek indirim istiyoruz
İHA, SİHA ve yerli üretim birçok üründe sıcak gelişme: ABD, Kanada ve İngiltere'den peş peşe kararlar
Beren Saat'in hükümeti eleştirdiği konuşmasını alkışlamıştı! ATO başkanına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…
Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Türkiye rüzgarı arkasına aldı! 2022'de 64 il birden yükselişe geçti
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı için yeni hesaplar
Başkan Erdoğan öğrenci evine iftarda konuk olmuştu: Başkanımız Z kuşağının dilinden anlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mayınlar bilerek bırakılmış olabilir
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir sahur vakti...
Almanya’da kıtlık korkusu!
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem! Tamamen değişiyor

Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem! Tamamen değişiyor

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Mesut Özil'den derbi paylaşımı

Detaylar netleşiyor! 3600 ek göstergeli emekli maaşları 5'te 1'i oranında artacak!

Detaylar netleşiyor! 3600 ek göstergeli emekli maaşları 5'te 1'i oranında artacak!

Xiaomi kullanıcılarını üzecek haber: Artık o modellere güncelleme gelmeyecek

Xiaomi kullanıcılarını üzecek haber: Artık o modellere güncelleme gelmeyecek

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti