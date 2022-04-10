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Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından MİT'in de desteğiyle Suriye'nin kuzeyi ile kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik başlatılan hava destekli operasyonlarda, 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 10.04.2022 - 12:20 Güncelleme: 10.04.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap, Avaşin, Metina ve Hakurk ile Gara bölgelerinde başlatılan 'Pençe Harekâtları' kapsamındaki hava destekli kara operasyonları sürüyor. Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyonda, 'Pençe-Şimşek' bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Bölgede görevli özel eğitimli komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zap bölgesinde 1 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelere saldırı girişiminde olan terör örgütü PKK/YPG'ye üst üste darbe vuruluyor. Bir grup PKK/YPG'li terörist grubun ağır silahlarla Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesindeki üs alanlarına saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilince, komandolar operasyon gerçekleştirdi.

Uzun menzilli Fırtına Obüsleri'nin de destek verdiği operasyonda, Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonlarında 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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