10 Nisan Polis Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Polis Haftası Neden Kutlanıyor?

10 Nisan Polis Haftası Neden Kutlanır?



10 Nisan Polis Günü Mesajları ve Sözleri



10 Nisan günü ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı. Bu nedenle vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak ve iyi dileklerini iletmek isteyenler ise arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı.veçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bugün itibariyle polisler için kutlamalar başladı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. Yıldönümü olması sebebiyle her sene 4-10 Nisan tarihleri arası Polis haftası olarak kutlanmaktadır.sık sık aratılıyor. Sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte polis haftası mesajları ve sözleri;Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorumÜlkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.Üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası'nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.- Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin cesur evlatları.- Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.- Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.- Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.