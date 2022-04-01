Başkan Erdoğan Putin görüşmesi sona erdi: Liderleri buluşturarak barış gayretini taçlandıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi başladı. İki liderin görüşmesinde Rusya-Ukrayna krizinde atılacak adımlar ve İstanbul'da gerçekleştirilen mutabakatın etkileri ele alındı.BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİGelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmede, İstanbul'daki toplantının barış ümitlerini yeşerttiği vurgulandı.Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi. Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.ZELENSKİY'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRGörüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenski, Başkan Erdoğan'a Ukrayna'nın dostu diye hitap ederek, "Ukrayna'nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım" ifadelerini kullandı.