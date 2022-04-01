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Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı

Ankara'da toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılar artınca vatandaşlar tepkilerini ilginç yöntemlerle dile getirmeye başladı. Yolcular, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepkilerini iletmelerine rağmen sonuç alamamaktan yakınıyor. Mamak'ta EGO otobüslerine binemediklerini belirten bir yolcu durağa, "Allah'ım yarın sabah Akdere-Ulus(375) otobüsüne arka kapıdan da olsa binip işe vaktinde gitmemi nasip eyle, amin" yazısını yapıştırdı. Başka bir yolcu da altına, "Allah'ım 382 otobüsü boş gelir amin" yazılı başka bir duayı iliştirdi.

Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Ekleme: 1.04.2022 - 11:41 Güncelleme: 1.04.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı
Mamak'ın Akdere Mahallesi'nde bir yolcu, 'dilekçe ya da şikâyet değil sadece bir dua' başlığıyla bir kağıda otobüs duası yazdı ardından Akdere Ulu Camii otobüs durağına yapıştırdı.

'Otobüse arka kapıdan da olsa binebilmeyi ve işe vaktinde yetişebilmeyi' temenni eden yolcunun esprili yazısı büyük ilgi gördü. Diğer vatandaşlara da bu duayı üç kişiyle paylaşmaları halinde hayatında güzel şeylerin olacağını belirten yolcu, bunların da körüklü otobüs ya da ek sefer olabileceğini belirtti.

Ankaralıların toplu ulaşım çilesi sürüyor! Vatandaş duraklara otobüs duası asmaya başladı

'Dilekçe ya da şikâyet değil sadece bir dua' başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı: 'Allah'ım yarın sabah Akdere-Ulus(375) otobüsüne arka kapıdan da olsa binip işe vaktinde gitmemi nasip eyle, amin. Bu duayı 3 kişiyle paylaşırsan hayatımda çok güzel şeyler olacak. Mesela 375 otobüsü körüklü olabilir ya da ek sefer çıkabilir.' Vatandaşın bu yazılı duasının ardından başka bir yolcu da duraktaki yazının altına 'Allah'ım 382 otobüsü boş gelir amin' yazılı başka bir dua kağıdını yapıştırdı.


Aynı duraktan otobüse binemediklerini belirten bir başka vatandaş ise bu görseli EGO Genel Müdürlüğü'ne sosyal medyadan iletti. Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da ekleyerek, 'Akdere'yi de gör be başkanım bizim çocuklar not bırakmış. Akdere 30228 no'lu durakta ve sonraki duraklarda sabahları 382 ve 375 hatlarına binemiyoruz. Özellikle 07-09 saatleri arasında hep dolu oluyor' diye yazdı. EGO Genel Müdürlüğü de verdiği yanıtta başvurunun değerlendirileceğini belirtti.
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