  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna’ya ihraç edilen meyve ve sebzeler Türkiye’ye geri dönüyor: Fiyatlarda yüzde 20 indirim olacak

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fiyatlarda kısa vadeli olarak yüzde 15-20’lik bir düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Ekleme: 7.03.2022 - 13:55 Güncelleme: 7.03.2022 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna’ya ihraç edilen meyve ve sebzeler Türkiye’ye geri dönüyor: Fiyatlarda yüzde 20 indirim olacak
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'ya yapılan ihracat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, bir an önce barışın sağlanması temennisinde bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, ihracatı olumsuz etkiliyor. Savaştan etkilenen en büyük ihracat pazarlarından biri de yaş meyve ve sebze. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 5 milyar dolar değerindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık 1.5 milyar doları Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan iki ülkenin savaşması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı düşündürüyor.

Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerin bir kısmı Türkiye'ye döndü
Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasını dilediklerini belirterek, “Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var” dedi. 2021'de Ukrayna'ya 220 milyon dolar, Rusya'ya 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uçak, “Bu ülkeler bizim ihracatımız için büyük bir pazar. Şu anda Rusya'ya yapmış olduğumuz ihracatta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ukrayna ve Belarus üzerinden giden araçlarımızın sıkıntılarının olduğunu söyleyebilirim. Deniz yoluyla Rusya'ya giden ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Rusya ile aramızdaki diyalog son derece iyi ve herhangi bir sorun da olmayacağını düşünüyoruz. Ukrayna'da da savaş nedeniyle halkın dağılmasından ve yetkili olmadığından dolayı oraya giren tırlarımızı geri alamıyoruz. O tırlara askerlerin el koyduğunu bilgisini alıyoruz. Ukrayna'ya gidecek olan ürünlerimiz vardı. Savaşın ilk günlerinde o araçlarımızı geri çektik. O ürünleri de bozulmadan ya başka ülkelere gönderdik ya da Türkiye'de tükettik” dedi.

FİYATLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM BEKLENİYOR
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın iç piyasayı da etkilediğinin altını çizen Hayrettin Uçak, “İhracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğünden dolayı fiyatlarda yüzde 15-20 oranın bir düşüş sağlayabilir ama bu da kısa vade için gerçekleşir. Ondan sonra fiyatlar düzelir diye tahmin ediyorum. Bu olaylar çok yoğun olmayan bir sezonumuza denk geldi. Sert çekirdekli meyvelerimiz henüz daha olmadı ve turunçgillerin üretiminin de sonuna gelmiştik” diye konuştu.
Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Rusya sınırında! 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor'
Yunanistan'daki göçmen kampı PKK eğitim üssü haline geldi! Yunan televizyon kanalında şok görüntüler!
Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Rus güçleri yerleşim alanına roketle saldırdı
Rus izleyiciler neye uğradığını şaşırdı! Televizyon ekranları bir anda karardı...
Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!
TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Wall Street Journal'dan bomba 'Suriyeli savaşçı' iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek
Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar! KGB ile bağlantısı olabilir...
Rusya Ukrayna savaşı küresel piyasaları vurdu! Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyede
Zelenskiy 'Kasıtlı cinayet' diyerek açıkladı: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'
France 24: Putin, liderlerden en çok Erdoğan'ı arıyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı 52 ülkeden 20 bin gönüllü savaşçı geldi!
CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan: Tacizcileri koruyan CHP'nin süslü mesajlarına kimse inanmaz
CHP'li meclis üyesi sendikalı olduğu gerekçesiyle fabrikasında çalışan kadınların işine son verdi!
MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Değeri 20 milyar dolar!

Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi! Değeri 20 milyar dolar!

Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan kaliforniyum ele geçirildi!

Mersin'de piyasa değeri 500 bin dolar olan kaliforniyum ele geçirildi!

Kripto paralarda çöküş sürüyor

Kripto paralarda çöküş sürüyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!

Kadın PÖH'ler 'Nene Hatun'un izinde görevlerini kararlılıkla sürdürüyor!