Ukrayna’ya ihraç edilen meyve ve sebzeler Türkiye’ye geri dönüyor: Fiyatlarda yüzde 20 indirim olacak

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'ya yapılan ihracat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, bir an önce barışın sağlanması temennisinde bulundu.Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş, ihracatı olumsuz etkiliyor. Savaştan etkilenen en büyük ihracat pazarlarından biri de yaş meyve ve sebze. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 5 milyar dolar değerindeki yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık 1.5 milyar doları Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu kapsayan iki ülkenin savaşması, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı düşündürüyor.Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasını dilediklerini belirterek, “Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var” dedi. 2021'de Ukrayna'ya 220 milyon dolar, Rusya'ya 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uçak, “Bu ülkeler bizim ihracatımız için büyük bir pazar. Şu anda Rusya'ya yapmış olduğumuz ihracatta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Ukrayna ve Belarus üzerinden giden araçlarımızın sıkıntılarının olduğunu söyleyebilirim. Deniz yoluyla Rusya'ya giden ürünlerde herhangi bir sıkıntı yok. Rusya ile aramızdaki diyalog son derece iyi ve herhangi bir sorun da olmayacağını düşünüyoruz. Ukrayna'da da savaş nedeniyle halkın dağılmasından ve yetkili olmadığından dolayı oraya giren tırlarımızı geri alamıyoruz. O tırlara askerlerin el koyduğunu bilgisini alıyoruz. Ukrayna'ya gidecek olan ürünlerimiz vardı. Savaşın ilk günlerinde o araçlarımızı geri çektik. O ürünleri de bozulmadan ya başka ülkelere gönderdik ya da Türkiye'de tükettik” dedi.Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın iç piyasayı da etkilediğinin altını çizen Hayrettin Uçak, “İhracata hazırlanan ancak gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya sürüldüğünden dolayı fiyatlarda yüzde 15-20 oranın bir düşüş sağlayabilir ama bu da kısa vade için gerçekleşir. Ondan sonra fiyatlar düzelir diye tahmin ediyorum. Bu olaylar çok yoğun olmayan bir sezonumuza denk geldi. Sert çekirdekli meyvelerimiz henüz daha olmadı ve turunçgillerin üretiminin de sonuna gelmiştik” diye konuştu.