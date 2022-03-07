ABD Dışişleri Bakanı Rusya sınırında! 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 3-8 Mart tarihleri arasında beş günlük ziyaret kapsamında Rusya sınırına gitti. Ziyareti Belçika, Polonya, Moldova, Letonya, Litvanya ve Estonya'yı kapsayan Blinken dün Moldova'da konuştu. Blinken, bugünse Litvanya'daydı. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis iel birlikte Litvanya'nın Vilnius kentindeki Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı, önemli açıklamalarda bulundu.Blinken, 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor, Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız.' dedi ve NATO'nun sürekli olarak savunma duşurunu gözden geçirdiğini sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa biz de NATO'nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO'yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz' dedi.Blinken ayrıca, 'NATO topraklarına bir saldırı olursa biz ABD olarak müttefiklerimizle buna karşılık vereceğiz ve NATO'nun her bir karış toprağını savunacağız' ifadelerini kullandı.Blinken, ABD'nin Çin'in Litvanya'ya karşı eylemlerinde AB yasal mücadelesini desteklediğini söyledi.Dünkü basın toplantısında Blinken, 'Ukraynalı mültecilere uzattıkları yardım eli açısından Moldova güçlü bir örnekti.' ifadelerini kullandı.'Moldova en fazla mülteciye ev sahibi yapan ülke oldu. Uluslararası kamuoyu Moldovo'ya nasıl yardımcı olabilir, savaş nasıl bitirilebilir?' sorusunun yöneltilmesinin ardından Blinken, 'Burada çok büyük bir çaba yürütülüyor. En büyük yükü Polonya ve Moldova çekiyor. Biden kongermizden acil destek talep etti. Kendi teknik uzmanlığımızı da sahaya getiriyoruz, üzerinizdeki yükü hafifletmek için kaynaklar da getireceğiz.' ifadelerini kullandı.DOĞU AVRUPA'YA NATO YIĞINAĞIRusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle, geçen ay ABD ve NATO atı ve Rusya arasında tampon görevi gören Doğu Avrupa ülkelerine takviye birlikler göndermişti. Asker sayısı kısa sürede 12 binin üzerine çıkarken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bölgeye ek kuvvetler göndererek nüfuzlarını artırmaya hazır olduklarını duyurmuştu.Doğu Avrupa'da bulunan ABD ve NATO birliklerinin büyük bir çoğunluğu stratejik olarak kritik bir noktada olan Polonya'da konuşlanmış durumda. NATO ve AB üyesi Baltık ülkelerinin birliğe tek kara bağlantısı konumundaki Polonya'da yaklaşık 5 bin 700 ABD askeri ve bin 200 NATO askeri görev yapıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dahil olmayacağını açıklayarak, “NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar” demişti.