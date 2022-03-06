EYT düzenlemesi için yeni formül: Prim desteği geliyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için dikkat çeken tarihler

EYT meselesinin, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli memura kadro düzenlemesinin ardından 2022 yılının içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gelecek EYT düzenlemesi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.Milyonlarca kişi 2022 yılına girilmesiyle beraber 'EYT'de son durum ne, sözleşmeli personel kadro düzenlemesi ne zaman, 3600 ek gösterge son dakika' konu başlıklarıyla araştırmalarını sıklaştırdı.TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞUYOR: SIRADAKİ ÖNECELİK GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE MESELESİAsgari ücret, emekli ve memur zammı meselesinin çözüme kavuşmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi artık en öncelik gündem maddesi halini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-Sen ile birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirirken, 3600 ek gösterge taslağı da netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantının ise 16 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS 2022'DE TBMM'YE GELECEKTemelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR İÇİN TEMMUZ AYI ÖN PLANA ÇIKTI500 binden fazla sözleşmeli memurun beklediği, 'Sözleşmeliye kadro düzenlemesi' için düğmeye basıldı. Ağustos 2021'de ilk kez toplu sözleşme metnine giren ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' olarak gündeme gelen yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile birlikte çalışması yürütülüyor. Belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu personeli için kritik düzenleme için Temmuz ayı ön plana çıkıyor.EYT ÇALIŞMASI İLE KİMLER HAK SAHİBİ ORTAYA ÇIKACAKEmeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi yapılmasıyla kimlerin hak sahibi olduğu ortaya çıkartacak. Ardından da emeklilik şartları belirlenecek. Bu arada EYT'liler arasında primi eksik olanlar da bulunuyor.YIL ŞARTINI TAMAMLAMIŞ AMA PRİMİ DOLMAMIŞ EYT'Lİ İÇİN BORÇLANMA FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEKYıl şartını tamamlamış ama yeteri kadar primi olmayan EYT'liler için borçlanma formülleri devreye girebilecek. Bu durumda kadınlar doğum borçlanması ile 2.160 gün yani 6 yıllık prim kazanabiliyor.ÜÇ ÇOCUĞA KADAR BORÇLANMA YAPILABİLİYORSigortadan sonra gerçekleşen doğumlarda üç çocuğa kadar borçlanma yapılıyor. Her çocuk için 2 yıl kazanılıyor. Böylece eksik primler tamamlanırken yaş dolmuşsa 6 yıl daha beklemeye gerek kalmıyor.ERKEKLERDE ASKERLİK SÜRELERİ BORÇLANMA PRİMLERİNE EKLENEBİLİYORErkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak primlerine ekleyebiliyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa işe giriş tarihini de öne çekiyor. Böylece sigortalılar bir yıl erken emekli olma imkanına kavuşuyor.TÜM BORÇLANMA FORMÜLLERİNE RAĞMEN PRİMİ DOLDURAMAYANLAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK GÜNDEME GELECEKBütün bu borçlanma imkanlarına rağmen primini dolduramayanlar için ise kısmi emeklilik imkanı bulunuyor.EYT DÜZENLEMESİ İÇERİSİNDE KISMİ EMEKLİLİK İÇİN KOLAYLIK BULUNMASI BEKLENİYOR8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 3.600 gün yani 10 yıllık prim ile emeklilik imkanı var. Burada kadınların 50 erkeklerin de 55 yaşını ve 3600 gün primi doldurmaları gerekiyor. Bu şartların yerine geldiği tarihe göre de emekli olunacak yaş belirleniyor.Burada da kadınlar için 58 erkekler için 60 yaşa kadar bir yaş şartı ortaya çıkıyor. Kısmi emeklilik için de yeni düzenlemenin içinde bir kolaylık bulunması bekleniyor.Kısmi emeklilik için de yeni düzenlemenin içinde bir kolaylık bulunması bekleniyor.ASKERLİK BORÇLANMASI İLE…Öte yandan 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup EYT kapsamanı girmemesine rağmen askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor. Bu hak tanınırsa sadece erkek sigortalılar yararlanmış olacak.EYT'DE SON DURUM NE? EYT DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN ÇÖZÜME KAVUŞACAK3600 ek gösterge ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' düzenlemelerinin sonuca vardırılmasının ardından en öncelikli gündem Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden EYT düzenlemesi için teknik konularda çalışmalara başladı. Mayıs ayının ardından EYT için son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.EYT ÇALIŞMALARI TEMMUZ AYININ ARDINDAN HIZ KAZANACAKÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem kamuoyu beklentisi hem de EYT temsilcilerinin isteklerini dinleyecek. EYT düzenlemesi için 3600 ek göstergede olduğu gibi taslaklar hazırlanacak. EYT düzenlemesi için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Düzenlemenin 2022 yılı bitmeden sonuca vardırılması ve yasalaşması bekleniyor.