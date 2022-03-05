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MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! 'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki gösterdi. Büyükataman açıklamasında: İYİ Parti ve CHP ise Türk milletinden özür dilemek yerine, aynı kelimelerle ve sıcağı sıcağına Türkiye'yi hedef almıştır. Önce İYİ Parti Başkanı, ardından da CHP'nin gamlı baykuşu Faik Öztrak, devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde verdikleri beyanlarda S-400'lerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Zilletin, tek hava ve kara savunma sistemi; ABD ve AB'nin kendilerine bahşedeceği iktidarlarında Türkiye'ye kimsenin saldırmayacağı kandırmacasıdır. Bunun adı ihanettir, mandacılıktır. Batsın sizin siyasetiniz, hırslarınız." ifadelerini kullandı.

MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! 'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz'
Ekleme: 5.03.2022 - 14:42 Güncelleme: 5.03.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! 'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz'
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bağımsızlık mücadelesinin verilmesinde tek yürek olarak milli bir şuurla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenen büyük Türk milleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin CHP eliyle tahrip edilmek istendiğine tanık olmaktadır." dedi.

Büyükataman, merkez Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda gerçekleştirilen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zaman zaman ciddi endişelere kapılmaya sebep olan çok önemli gelişmelere muhatap olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihin en zorlu dönemini yaşadığını belirten Büyükataman, "Türkiye, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde her alanda, her anlamda ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya; tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış bir ihanetle yüz yüze, dayatma kıskacıyla karşı karşıya. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Etrafımız, adeta ateş çemberiyle çevrilmiş vaziyette." diye konuştu.

Bu nazik ve netameli dönemde, siyaset kurumunun bütün aktörlerinin üst düzeyde bir sorumluluk anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini aktaran Büyükataman, şunları kaydetti:

"CHP'yi bugün emanete ihanet noktasında gördüğümüz, değerlendirdiğimiz yönetim kademesinde bulunan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin, götürmek istediği mecrayı CHP'nin nereye evirdiklerini sizlere ifade etmek, bunları paylaşmak zorunluluğumuzdan hareketle bu programları organize ediyoruz. CHP'li seçmenlerimize bıkmadan, usanmadan mevcut yönetimin CHP ve Türkiye'yi nereye götürmek istediğini, hangi karanlık ilişkiler içinde bulunduklarını anlatmaktan çekinmeyeceğiz. Bıkmadan, usanmadan bunları her vatandaşla paylaşma gayretinde olacağız."

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için 'Atatürk'ün kurduğu parti', 'Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti', 'Kuvayımilliye' ve 'Kurtuluş Savaşı' kavramları, geçmişin muhteşem değerlerinin sömürülmesinden başka bir anlam ifade etmemektedir. Bağımsızlık mücadelesinin verilmesinde tek yürek olarak milli bir şuurla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenen büyük Türk milleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin CHP eliyle tahrip edilmek istendiğine tanık olmaktadır."

CHP'nin büyük Türk milletinin ahlaki ve kültürel değerlerinden hızla uzaklaştığını öne süren Büyükataman, "'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' diyen Kılıçdaroğlu'nun yolu nereye çıkıyor? Karanlık yolculuğu nereye doğru gidiyor? Demokrasinin bir yolu vardır; o da insanımızın, milletimizin vicdan, asalet ve ahlakından geçmektedir." ifadesini kullandı.
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