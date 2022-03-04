  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye devreye giriyor! Rusya'dan Ukrayna ile Türkiye'de buluşma fikrine olumlu yanıt: Memnun oluruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov yaptığı açıklamada "Ukrayna ile Türkiye'de buluşma teklifi iyi fikir" ifadelerini kullandı. Müzakere ve toplantı yapmanın iyi bir şey olduğunu söyleyen Gatilov Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." dedi.

Türkiye devreye giriyor! Rusya'dan Ukrayna ile Türkiye'de buluşma fikrine olumlu yanıt: Memnun oluruz
Ekleme: 4.03.2022 - 21:24 Güncelleme: 4.03.2022 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Türkiye devreye giriyor! Rusya'dan Ukrayna ile Türkiye'de buluşma fikrine olumlu yanıt: Memnun oluruz
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

'BİR ARAYA GETİRMEK İSTİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

MÜZAKERE VE TOPLANTI İYİ BİR ŞEY

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, '(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey.' dedi. Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, 'Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır.' ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN GÜZEL BİR DURUŞU VAR'

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise 'Bence güzel bir duruş.' değerlendirmesinde bulundu. Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek

'UKRAYNALILARLA RUSYA TARAFINI EN AZINDAN BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR ARAYA GETİRMEK İSTERİZ'

Bakan Çavuşoğlu, 'Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var.' demişti.


Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, 'Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz.' ifadesini kullanmıştı.

.
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Türkiye devreye giriyor! Rusya'dan Ukrayna ile Türkiye'de buluşma fikrine olumlu yanıt: Memnun oluruz
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a SİHA cevabı: TSK Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız
Ukrayna Başkanı Zelenskiy Kiev’den kaçtı mı? İddialara yanıt geldi
Sağlık Bakanlığı 4 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Osman Kavala için istenen ceza belli oldu
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!
NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
2022 yılı fitre miktarları belli oldu

2022 yılı fitre miktarları belli oldu

Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiler! 72 saat süre verildi

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...