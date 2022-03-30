İstanbul İçin Çöl Tozu Uyarısı! Çöl Tozu Nasıl Oluşur?

Çöl Tozu Nedir?



Çöl Tozu Ne İşe Yarar?



Çöl Tozu Zararları Neler?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için çöl tozu uyarısının gelmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ayrıca Ege ve Akdeniz kıyılarında da çöl tozunun etkili olacağı belirtiliyor. Çöl tozunun faydaları bitkiler ve deniz canlıları için oldukça önemlidir. Fakat solunum yolu rahatsızlığı olanların bu havalarda dışarı çıkmaması gerektiği belirtiliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Çöl tozu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapılmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu doğa olayı normaldir. Bu rüzgarların Mısır ve Libya taraflarında diğer bir adı 'Hamsin' rüzgarıdır. Kuzey Yarım Küre şu an bahar mevsimini yaşıyor. Güneşin gelme açısında göre bir ısınma söz konusu. Sıcaklığın ekvatordan yukarı enlemlere doğru taşınması lazım. Bu sıcaklık taşınmaları da hava akımlarıyla gerçekleşecek. Güneyden kuzeye ilerleyen hava akımları da tozları birlikte götürür. Çöl tozları bu şekilde gerçekleşir. Olağan bir durumdur bunlar" ifadelerini kullandı.Çöl tozunun geleceğini ve bunun oldukça normal bir durum olduğunu öğrenenler konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. Bu nedenle birçok kişisorusunu araştırarak bu durumun bir faydasının olup olmadığını öğrenmek istiyor. Çöl tozunun yağmurla birlikte yer altına girdiği ve bu şekilde azotun ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu nedenle oldukça faydalı olan çöl tozu bitkiler ve deniz canlıları için büyük önem taşımaktadır. Çöl tozunun faydalarıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Okan bozyurt "Yapay gübre olarak toprağın da verimini artırıyor. Bilinçli çiftçiler bu çöl tozlarına çok sevinir. Çamur yağmuruna maruz kalan insanların saç dipleri de çok güçlenir. İçinde demir maddesi olduğu için besleyici özelliktedir. "Denizler için de faydası olur çöl tozlarının. Denizdeki mikroorganizmalar beslenir. Planktonlar başta olmak üzere... Bunlar beslendiği zaman balıkların da işine gelir. Bütün besin zinciri planktonlardan başlıyor. Küçük balıklar planktonlardan büyük balıklar da küçük balıklardan besleniyor. Zincir bu şekilde devam ediyor. Deniz ekosistemi açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Uzmanlar tarafından solunum yolu rahatsızlığı olanların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi. Bu nedenle astım hastalığına sahip olanların böyle havalarda dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.