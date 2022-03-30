Hira Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Hira Tatlısı Tarifi
Hira tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hira tatlısı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, hira tatlısı nasıl yapılır? Hira tatlısı kaç kalori? Hira tatlısı tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Hira tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hira tatlısı nasıl yapılır ve hira tatlısı tarifi nedir soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Şerbetli lezzetler arasında yer alan bu tarif farklı lezzetler denemeyi sevenler tarafından merak ediliyor. Hira tatlısını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Hira tatlısı nasıl yapılır ve evde kolay hira tatlısı tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hira Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler
Hira tatlısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hira tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu niteliklere göre ürün tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte birçok kişi tarafından merak edilen hira tatlısı için gerekli malzemeler;
Hamuru için;
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)
1 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı irmik
1,5 su bardağı un
1 adet portakal kabuğu rendesi (veya limon kabuğu rendesi)
Dışını bulamak için;
İrmik
Şerbeti için;
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su (400 ml)
Hira Tatlısı Nasıl Yapılır?
Hira tatlısı tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayına az bir süre kala tatlı tarifleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de hira tatlısı nasıl yapılır sorusu oldu. Hira tatlısı için öncelikle şerbetini hazırlamanız gerekmektedir. Bir tencerenin içine şeker ve suyu koyun. Ardından şeker eriyene kadar kaşık yardımıyla karıştırın. Hamuru için ise bir kabın içine sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin ve iyice çırpın. portakal kabuğu rendesi, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Hamurunuz yumuşak ve ele hafif yapışan bir kıvama geldiğinde hamurunuzdan küçük parçalar ayırmaya başlayın. Küçük parçaları aldıktan sonra elinizle yuvarlamaya başlayın. Yuvarlak hale getirdiğiniz hamur toplarını irmiğe bulayın. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrar edin. Tatlıları önceden ısıtmış olduğunuz 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin. Pişen tatlıları derin bir kabın içerisine alın. Sıcak tatlılarınızın üzerine soğumuş haldeki şerbeti dökün ve bütün tatlıların şerbeti çektiğinden emin alın. Artık afiyetle portakallı hira tatlınızı tüketebilirsiniz.
Hira Tatlısı Kaç Kalori?
Hira tatlısı kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle kilo kontrolü sağlamak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Hira tatlısının 1 porsiyonunda yaklaşık 350 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat ve şeker yönünden oldukça zengin olan bu tarifi tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.