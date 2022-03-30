Hira Tatlısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Hira Tatlısı Tarifi

Hira Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler



Hira Tatlısı Nasıl Yapılır?



Hira Tatlısı Kaç Kalori?



Hira tatlısı tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Şerbetli lezzetler arasında yer alan bu tarif farklı lezzetler denemeyi sevenler tarafından merak ediliyor. Hira tatlısını evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hira tatlısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hira tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu niteliklere göre ürün tercih ederek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte birçok kişi tarafından merak edilenHamuru için;Yarım su bardağı yoğurtYarım su bardağı sıvı yağ (100 ml)1 adet yumurta1 paket vanilya1 paket kabartma tozu1 su bardağı irmik1,5 su bardağı un1 adet portakal kabuğu rendesi (veya limon kabuğu rendesi)Dışını bulamak için;İrmikŞerbeti için;2 su bardağı toz şeker2 su bardağı su (400 ml)Hira tatlısı tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayına az bir süre kala tatlı tarifleri hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Hira tatlısı için öncelikle şerbetini hazırlamanız gerekmektedir. Bir tencerenin içine şeker ve suyu koyun. Ardından şeker eriyene kadar kaşık yardımıyla karıştırın. Hamuru için ise bir kabın içine sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin ve iyice çırpın. portakal kabuğu rendesi, vanilya, kabartma tozu, irmik ve unu ekledikten sonra yoğurma işlemine başlayın. Hamurunuz yumuşak ve ele hafif yapışan bir kıvama geldiğinde hamurunuzdan küçük parçalar ayırmaya başlayın. Küçük parçaları aldıktan sonra elinizle yuvarlamaya başlayın. Yuvarlak hale getirdiğiniz hamur toplarını irmiğe bulayın. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrar edin. Tatlıları önceden ısıtmış olduğunuz 170 derece fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin. Pişen tatlıları derin bir kabın içerisine alın. Sıcak tatlılarınızın üzerine soğumuş haldeki şerbeti dökün ve bütün tatlıların şerbeti çektiğinden emin alın. Artık afiyetle portakallı hira tatlınızı tüketebilirsiniz.değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle kilo kontrolü sağlamak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Hira tatlısının 1 porsiyonunda yaklaşık 350 kalori bulunmaktadır. Karbonhidrat ve şeker yönünden oldukça zengin olan bu tarifi tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.